Grande trionfo per il K1 di Ospedaletti ai Campionati Europei di Muay Thai e K1

Ennesima grande prestazione di squadra per gli atleti dell'Asd Kick Boxing K1 di Ospedaletti gestita dal maestro Mauro Castellari. Domenica 15 febbraio gli atleti ospedalettesi si sono messi in bella mostra in occasione dei Campionati Europei di Muay Thai e K1, evento internazionale denominato 'Tournament Open – European Fighters League' ospitato nel capiente e gremito impianto di Cornaredo (Mi).

Oltre mille atleti si sono affrontati nel palazzetto lombardo, e tra questi i rappresentanti del K1 di Ospedaletti. Nella sua categoria, doppio titolo per Edoardo Dell'Arena nella Kick Boxing e nel K1 light. In evidenza anche Robert Kramorenko che dopo aver superato lo scoglio delle semifinali si è dovuto fermare davanti allo strapotere fisico del suo avversario belga.

Incidente di percorso per Pierandrea Marostica che nel K1 categoria 65kg ha dovuto dare forfeit per inconveniente fisico dopo aver brillantemente superato il primo turno.

Vittoria con titolo anche per Lorenzo Burdila nella Muay Thay light categoria 65 kg. E positivo esordio per il giovanissimo e promettente Luca D'Orazio che si è dovuto arrendere ad un avversario francese molto forte ed esperto nella K1.

“Siamo molto soddisfatti di questa ennesima grande prestazione di squadra – dice il maestro Mauro Castellari – che conferma il K1 di Ospedaletti come una delle più belle realtà del panorama nazionale di queste discipline sportive da combattimento”.