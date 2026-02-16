Autonomia, Calderoli “Definiti schemi di intesa preliminare, mercoledì in Cdm”

ROMA (ITALPRESS) - Si è svolto oggi presso la sede del Dipartimento Affari Regionali e Autonomie un incontro tra il ministro Roberto Calderoli e i presidenti delle Regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, che lo scorso novembre hanno sottoscritto con il Governo le pre-intese per l'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a funzioni concernenti le materie protezione civile, professioni, previdenza complementare e integrativa, tutela della salute - coordinamento della finanza pubblica."L'incontro ha avuto esito positivo: gli schemi di intesa preliminare, già concordati con gli altri ministeri, sono definiti e pronti per essere portati in Consiglio dei Ministri. C'è piena sintonia con i 4 governatori, che parteciperanno alla seduta del Cdm di mercoledì durante la quale si tratteranno gli schemi di intesa preliminare. Il cammino dell'Autonomia per le Regioni prosegue anche su questo fronte e confido che anche altre realtà potranno seguirlo, al di là degli schieramenti ideologici e per partito preso", afferma il ministro Roberto Calderoli, al termine della riunione.- Foto IPA Agency -(ITALPRESS).
