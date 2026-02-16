Calcio Femminile, Juniores Matuziane travolgenti: 8-0 al Molassana e primo turno di ritorno dominato a Pian di Poma

Ottima prestazione per le Juniores Regionali Matuziane di Mister Francesconi, questo sabato sul manto di Pian di Poma si è giocata la prima giornata di ritorno contro il Molassana Boero.

Nonostante l'assenza del Bomber Chrystal Pastorino, le biancoazzurre partono forte e a pochi minuti dall'inizio Alice Assandri va a segno firmando l'1-0 . A breve arriva anche il goal da solista di Alessia Bucolo, quasi allo scadere del primo tempo Aurora Carrese crea una magia con un goal da fuori area. Nella ripresa Assandri mette a segno altre due reti, va ancora a segno Bucolo e nel finale doppietta della Fantasista Matuziana Andrea Cento. Risultato finale 8-0 per le padrone di casa,le quali confermano il grande lavoro svolto in questi mesi.

Le parole di Chiara Castagna: "Siamo molto orgogliosi e fieri delle nostre ragazze per il percorso svolto fino ad ora, abbiamo terminato il girone di andata con ben 13 punti (4 pareggi, 3 vittorie e 2 sconfitte)".