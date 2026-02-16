Bocce, il G.S.P. Ventimiglia supera le genovesi e consolida i play-off, ko esterno per la Muller Bordighera

Il G.S.P. Ventimiglia centra una vittoria fondamentale contro le forti formazioni genovesi, agganciando il secondo posto e consolidando la zona play-off in ottica finali di campionato. L’avvio di gara è stato equilibrato, con due vittorie per parte dopo il secondo turno. La svolta è arrivata nel turno successivo, quando le ventimigliesi hanno allungato grazie a tre successi su quattro, portandosi sul 10-6. Nell’ultimo turno, le padrone di casa hanno poi chiuso i conti sul 14-8.

Determinanti, nella squadra allenata da coach Zuppardo, le prestazioni della coppia R. Greco–Peirano, imbattuta con tre vittorie su tre, e di Bagalà, vincente in entrambe le gare individuali. A completare il bottino, la terna L. Greco–Anselmi–Vaccari e la coppia L. Greco (poi sostituita da Anselmi)–Dania De Luca.

Ora, per difendere il secondo posto, il team ventimigliese sarà impegnato in trasferta contro l’Auxilium Saluzzo, attuale fanalino di coda.

Discorso opposto in campo maschile per la Muller Bordighera, sconfitta 14-8 sui campi della Costigliolese. L’avvio negativo, con tre ko consecutivi, ha indirizzato il match. Solo dal terzo turno i bordigotti sono riusciti a reagire, vincendo due gare a coppie con gli Sciortino (Frederik e Frank Antoine) e con Goffredo–Alfonsi. Nel turno decisivo degli individuali hanno però prevalso i piemontesi (3 successi su 5). Le ultime affermazioni ospiti portano la firma di Sciortino F.A. e Alfonsi.

Con questo risultato la Muller Bordighera scivola al 5° posto, momentaneamente fuori dai play-off. L’occasione di riscatto arriverà sabato, ospitando il fanalino di coda S. Bartolomeo, con la possibilità di scavalcare il Valle Maira (a riposo) e riprendersi la quarta posizione.