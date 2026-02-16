Albenga Bow Trophy indoor: l’Archery Club Ventimiglia brilla con Aloi e Padova, ora rotta su Roma (Foto)

Ancora una volta Giulia Aloi protagonista. Nel weekend del 14 e 15 febbraio, organizzata dagli Arcieri di Montalcino, si è disputata la gara nazionale indoor sui 18 metri Albenga Bow Trophy, con 140 arcieri al via e la presenza anche di atleti della Nazionale. L’Archery Club Ventimiglia si è presentato con 12 arcieri, ottenendo risultati di rilievo in più categorie.

Nell’Arco Olimpico Senior Maschile, Elia Barone ha chiuso 10° alla sua terza gara. Tra le Juniores Femminili, vittoria per Camilla Padova (1ª). Nell’Olimpico Ragazzi Maschile, Carlo Martin è 2°, seguito dal 4° posto di Noè Giubilato. C’è rammarico per Ludovica Maccario ed Elia Gallucci, costretti al ritiro per problemi fisici.

Negli Olimpico Giovanissimi Maschile: Leandro Franco (3°), Giorgio Gallucci (4°), Gabriele Bergamasco (6°). Nel Compound Master Maschile, Massimo Casanova Fuga ha ottenuto il 5° posto. Infine, nel Compound Juniores Femminile, doppio podio con Giulia Aloi 1ª e Vittoria Bellan 2ª.

Gli atleti erano supportati dal presidente Mario Campagnolo e dall’istruttrice e tecnico Laura Lorenzi: «Un gruppo unito che cresce gara dopo gara», il commento a margine della trasferta. Ora lo sguardo è rivolto a Roma, dove a fine mese si terranno i Campionati Italiani Indoor 18 metri: per Ventimiglia saranno in pedana Giulia Aloi e Carlo Martin.