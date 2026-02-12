NLP Sanremo: weekend intenso per Under 18 e Under 13 tra crescita, vittorie convincenti e spirito di squadra

Altro weekend, altro giro di impegni in casa NLP Sanremo, che negli ultimi giorni ha visto scendere in campo due delle sue formazioni giovanili: la FountSushi NLP, impegnata nel campionato Under 18, e la Colorificio Carini NLP, protagonista nel campionato Under 13.

La prima a scendere in campo è stata proprio la FountSushi NLP Under 18, attesa da due appuntamenti ravvicinati. Nel primo match, disputato in trasferta contro il Volley Team Arma di Taggia, le sanremesi hanno dato vita a una partita combattuta ed equilibrata in ogni set, conclusasi solo al tie-break. Alla fine, il successo è andato alle padrone di casa per 3-2, ma restano segnali incoraggianti. «Da sottolineare la costante crescita delle atlete più giovani e una maggiore consapevolezza da parte delle più esperte», fanno sapere dalla società.

Successivamente è stato il turno della Colorificio Carini NLP Under 13, impegnata in un incontro casalingo contro la formazione F.lli Pezzana Sanremo. Ottima la prova delle giovani matuziane che, nonostante una partenza leggermente sottotono all’inizio del terzo set, hanno reagito con carattere imponendosi con un netto 3-0. Un successo convincente, impreziosito dalla partecipazione e dal contributo di tutte le atlete scese in campo.

Infine, domenica 8 febbraio, è stata ancora la FountSushi NLP Under 18 a tornare protagonista nell’ultima giornata di campionato. Al Mercato dei Fiori, contro la formazione di Albenga, il risultato finale ha visto le ospiti imporsi per 0-3, ma le sanremesi hanno comunque dimostrato orgoglio, impegno e spirito di squadra in ogni set. La società ha voluto ringraziare tutte le atlete che hanno preso parte al campionato, con una menzione speciale per le giocatrici sotto età, che «nel prossimo anno potranno affrontare la stagione con maggiore esperienza e consapevolezza».