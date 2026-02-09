Pallacanestro. Olimpia Basket, parte in maniera vincente il nuovo anno per le giovanili

Tanti successi per le giovani squadre della società di Taggia e Sanremo, percorso con solo vittorie nel femminile e nell’under13, posizioni da play-off consolidate per under14 e under15. Una pioggia di partite e di referti rosa sottolineano l’ottimo lavoro dei coach e dello staff.

Mini Basket

Gli aquilotti big e small (annate 2015-2016-2017) patiscono la falce dell’influenza e dei malanni vari di stagione, tante assenza ma in tutte le partitelle con gli amici della provincia (Ospedaletti, Imperia e Sanremo) hanno dimostrato ottimi miglioramenti e tanta passione per questo sport, elemento essenziale per crescere. Anche il raduno degli scoiattoli a Bordighera ha avuto un esito positivo con i primi canestri e le prime ammucchiate per strappare la palla all’avversario.

Esordienti Misto

L’anno comincia con due vittorie e una sconfitta per la classe 2014 dell’Olimpia; troppe le assenze e battuta d’arresto contro l’Andora, poi gli esordienti si riscattano imponendosi nel derby con il SEA e, in una bellissima partita decisa all’ultimo canestro, contro l’Imperia. Secondo posto in classifica con un record di 4-1, in attesa della sfida contro gli ancora imbattuti dell’Alassio.

Olimpia vs Andora = 5 – 11

Olimpia vs SEA Sanremo = 12 – 4

BKI Imperia vs Olimpia = 8 – 8 (38 – 44)

Esordienti Femminile

Parte anche il piccolo campionato ponentino delle girls che vede le ragazze di coach Arduino, rafforzate dai prestiti del Vado Ligure, vincere le prime due partite contro Imperia e Alassio, entrambe senza lasciare nemmeno un tempino agli avversari.

BKI Imperia vs Olimpia = 4 – 12

Olimpia vs Alassio = 12 - 4

Under 13 JrNBA

I ragazzi di coach Veneziano crescono ad ogni partita e dopo 9 partite conducono il girone a punteggio pieno. A livello di gioco e di intensità il nuovo anno non vede “ricadute” e la squadra non sbaglia una partita. Soprattutto nell’ultima partita, la temuta trasferta a Loano, i ragazzi dimostrano grande maturità e concentrazione, giocando con correttezza e serietà anche nel caos ambientale. I ragazzi di coach Veneziano hanno giocato l’ultima sfida con la divisa rossoblu dei Wizards, prova scaramanzia superata.

Olimpia vs Loano = 53 - 48

Olimpia vs Ranabo Bordighera = 82 – 46

Andora vs Olimpia = 44 - 62

Loano “Jazz” vs Olimpia “Wizards” = 48 - 80

Under 13 jrWNBA Femminile

Il girone unico regionale è dominato dal connubio ponentino New Basket ABC che comprende oltre all’Olimpia le ragazze di Alassio, Borghetto S.S., Ceriale ed Albenga. Sette vittorie su sette per la squadra delle “Knicks” allenata da coach Devia e che vede sempre 4 o 5 nostre giocatrici sul campo.

S. Caterina “Pistons” vs New Ponente ABC Olimpia “Knicks” = 13 - 61

New Ponente ABC Olimpia “Knicks” vs Cairo “76ers” = 73 - 22

Number 8 Versilia “Raptors” vs New Ponente ABC Olimpia “Knicks” = 30 – 93

Under 14 Silver Maschile

Nonostante l’inizio con sconfitta, i ragazzi di coach “Vicius” Vitale si riprendono con quattro vittorie consecutive e continuano a viaggiare tranquilli al secondo posto con un record di 7-2. La bella vittoria a Loano dimostra che le due battute d’arresto possono essere ribaltate nelle partite di ritorno, entrambe in casa. La squadra, partita con molta disomogeneità, sta crescendo grazie al sacrificio dei più talentuosi, la solidità dei gregari e l’impegno costante di chi è partito con tante lacune tecniche, un ottimo lavoro.

Pol. del Finale vs Olimpia = 93 - 84

Olimpia vs ABC New Ponente A = 92 - 58

Cestistica savonese vs Olimpia = 19 - 89

Loano vs Olimpia = 53 - 67

Olimpia vs Cairo M.te = 82 - 32

Under 15 Silver Maschile

In questo momento il team di coach Vitale, per gran parte coincidente con la squadra under14, si trova al primo posto a pari merito con il Ventimiglia, che però ha giocato 3 gare in meno. Il potenziale distacco sembra essere fin troppo grande vista l’ultima sfida che ha visto l’Olimpia in vantaggio per quasi tutto il tempo perdere per una mancanza di tenuta, il principale problema da risolvere in vista dei play-off. Un plauso ai 2012 che finora hanno giocato 20 partite (+6 del torneo) in 3 mesi.

ABC New Ponente vs Olimpia = 69 - 78

Ventimiglia vs Olimpia = 76 - 67

Olimpia vs Maremola = 65 – 42

Olimpia vs Pol. del Finale = 77 - 66

BKI Imperia vs Olimpia = 51 - 61

Under 17 Silver Maschile

Con l’inizio dell’anno la squadra nata dalla collaborazione fra SEA e Olimpia, guidata da coach Bonino e coach Vitale, subisce una caduta, dal secondo posto in classifica si ritrova al quinto posto ma a sola una distanza dai secondi. Il girone di ritorno, tutto da giocare, offrirà tante occasioni di riscatto ma occorre ritrovare la continuità e la facilità di andare a canestro, troppo bassa a fronte di una difesa che invece dimostra ottima organizzazione.

Ovada Red Basket vs SEA Olimpia = 63 - 44

SEA Olimpia vs BKI Imperia = 52 - 61

Maremola vs SEA Olimpia = 47 - 102

SEA Olimpia vs Loano = 43 - 57