 / Top News

Top News | 08 febbraio 2026, 08:19

Milano-Cortina, Meloni “Chi manifesta contro i Giochi è nemico dell’italia”

Milano-Cortina, Meloni “Chi manifesta contro i Giochi è nemico dell’italia”

ROMA (ITALPRESS) - "Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perchè tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perchè vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano "contro le Olimpiadi", facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti". Lo scrive sul suo profilo Instagram la premier Giorgia Meloni.(ITALPRESS).Foto: Ipa Agency

Agenzia Italpress

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium