Milano-Cortina, Meloni “Chi manifesta contro i Giochi è nemico dell’italia”

ROMA (ITALPRESS) - "Migliaia e migliaia di italiani in queste ore lavorano perchè tutto funzioni durante le Olimpiadi. Tantissimi lo fanno da volontari, perchè vogliono che la loro Nazione faccia bella figura, che sia ammirata e rispettata. Poi ci sono loro: i nemici dell'Italia e degli italiani, che manifestano "contro le Olimpiadi", facendo finire queste immagini sulle televisioni di mezzo mondo. Dopo che altri hanno tranciato i cavi della ferrovia per impedire ai treni di partire. Solidarietà, ancora una volta, alle Forze dell'ordine, alla città di Milano, e a tutti coloro che vedranno il loro lavoro vanificato da queste bande di delinquenti". Lo scrive sul suo profilo Instagram la premier Giorgia Meloni.(ITALPRESS).Foto: Ipa Agency
In Breve
domenica 08 febbraio
sabato 07 febbraio
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Cronaca
Attualità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?