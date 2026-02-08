Tsukuri Judo Ventimiglia brilla in trasferta a Velletri: un oro e due argenti in una gara da oltre 700 atleti (Foto)

Il Tsukuri Judo Ventimiglia rientra da Velletri con un bottino importante e tanta soddisfazione. Nella grande competizione nazionale che ha visto la partecipazione di oltre 700 atleti provenienti da tutta Italia, tre judoka del club ligure hanno rappresentato la società con carattere e determinazione. I protagonisti della trasferta sono stati Gabriele Catassi, Gabriele Friuli e Leonardo Pitura, che si sono distinti sul tatami portando a casa un oro, conquistato da Catassi, e due medaglie d’argento, una per Pitura e una per Friuli. Un risultato che premia i numerosi sacrifici fatti quotidianamente in palestra.

Un riconoscimento speciale va anche ai genitori, sempre presenti e disponibili nel sostenere i giovani atleti durante il loro percorso sportivo. Grande la soddisfazione espressa dal direttore tecnico Cristian Di Franco: «Insieme ai tecnici Catassi e Biamonti abbiamo creato un sano gruppo che risponde molto bene sia a livello agonistico che a livello di studio». Di Franco ha poi aggiunto: «I nostri ragazzi sono sempre molto coinvolti nelle lezioni e, come mi piace dire, “gli allievi sono come lanterne da illuminare e non vasi da riempire”. Questa filosofia ci porta a insegnare in modo costruttivo, creando curiosità e interesse: i risultati sono la conferma che è la strada giusta da seguire».

Un weekend da incorniciare per il Tsukuri Judo Ventimiglia, che continua a crescere dentro e fuori dal tatami.