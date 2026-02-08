Sportactive riporta la pallavolo a Ventimiglia: aperte le iscrizioni ai nuovi corsi di Volley e MiniVolley

Una nuova opportunità per chi ama lo sport di squadra arriva a Ventimiglia grazie a una nuova iniziativa firmata Sportactive ssdrl, che ha ufficialmente aperto le iscrizioni ai corsi di Pallavolo e MiniVolley. Il progetto nasce con l’obiettivo di promuovere l’attività fisica, il divertimento e lo spirito di gruppo, coinvolgendo sia i più giovani sia gli appassionati della disciplina. L’iniziativa punta a riportare in città l’entusiasmo della schiacciata, con allenamenti strutturati ma accessibili a tutti, seguiti da istruttori qualificati. “Vogliamo creare un ambiente sano e stimolante, dove crescere insieme attraverso lo sport”, spiegano da Sportactive, sottolineando l’importanza del lavoro di squadra e della socialità.

Gli allenamenti si svolgeranno due volte a settimana presso la palestra ex Gil di Ventimiglia, con i seguenti orari: Mercoledì alle 17:30 e Sabato alle 10. Le iscrizioni sono già aperte. Per informazioni e dettagli è possibile contattare:

WhatsApp: 340 1877347

Email: sportactivessdrl@gmail.com

Social: Sportactive ssdrl su Facebook e Instagram

La sede della società è in via Hanbury 16, Ventimiglia. Nota per i partecipanti: si consiglia di presentarsi agli allenamenti con abbigliamento sportivo e scarpe pulite per l’accesso in palestra.