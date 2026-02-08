Calcio: Ospedaletti, il gol non arriva mai… fino al 90’: tris nel recupero e Oneglia ko al 'Ciccio Ozenda'

Tante occasioni, tantissimo cuore, ma nessun gol fino al 90’. Poi l’Ospedaletti si scatena nel recupero e cala il tris con le reti di Molinari, Salmaso e Zito. Gara strana questo pomeriggio al “Ciccio Ozenda”, con un lungo dominio dei padroni di casa che si è tradotto nei tre punti solamente nel recupero. Subito pericoloso l’Ospedaletti con Sartori che, servito da El Kamli, conclude di poco alto. El Kamli ci prova anche da solo al termine di un’azione di contropiede ma il suo tiro finisce fuori di misura. Pericoloso anche Rotolo che, servito da Salmaso, non trova per poco lo specchio della porta. Rotolo ci prova anche su calcio di punizione: palla alta.

Anche nel secondo tempo la prima occasione è di marca orange: cross di Saih, tiro di Rotolo, Mattia Meda si oppone. La prima chance per l’Oneglia porta la firma di Samuele Meda, ma Gallo dice di no e devia in angolo. Al 90’ l’Ospedaletti sblocca meritatamente il risultato: dopo un’azione prolungata, Salmaso crossa in area, Molinari si smarca e insacca. Ma non è finita qui, perché al 5’ di recupero, su un rilancio di Gallo, Salmaso firma il raddoppio dopo una respinta del portiere avversario sul precedente tentativo di Zito. E c’è tempo anche per il tris, con Zito che questa volta spacca la porta su assist di Rotolo. Una vittoria di carattere e pienamente meritata che consente all’Ospedaletti di salire a quota 25 punti in classifica superando proprio l’Oneglia.

Ospedaletti - Oneglia 3-0

Marcatori: 90’ Molinari, 90’+5 Salmaso, 90’+7 Zito

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Cordì, 3 Saih (78’ 19 Zito), 4 Russo (50’ 13 Bacciarelli), 5 Cianci, 6 Rosso (73’ 16 Molinari), 7 El Kamli, 8 Sartori, 9 Calderone (55’ 14 Barbagallo), 10 Rotolo, 11 Salmaso. A disposizione: 12 Ruscitti, 15 Marku, 17 Cascone, 18 Di Luca, 20 Lanteri. Allenatore: Fabio Luccisano

Oneglia: 1 Meda M., 2 Comiotto, 3 Plebani, 4 Baroni, 5 Meda R., 6 Ansaldi, 7 Pippia (62’ 15 Secci), 8 Hasanaj (67’ 16 Casella), 9 Gavasso (73’ 18 Meda S.), 10 Cabello, 11 Siciliano. A disposizione: 13 Negro, 14 Alberti, 17 Ceppi. Allenatore: Massimo Casella

Arbitro: Simone Dinapoli (Savona)

Ammoniti: Rosso, Salmaso, Casella