Grafiche Amadeo, altra prova di fuoco: domenica arriva il Sabazia Ecosavona. Pesce Innamorato chiude l’andata a punteggio pieno

Nuova sfida proibitiva per il Grafiche Amadeo che, dopo aver affrontato la capolista del campionato regionale maschile di serie C, torna in campo per un altro esame di altissimo livello. Domenica, alle ore 20, a Villa Citera, i gialloneri ospiteranno il Sabazia Ecosavona, formazione distante un solo punto dalla vetta occupata dal Liguria Volley.

Un avvio di girone di ritorno tutt’altro che morbido per la squadra di Rocco Dichio, chiamata in successione ad affrontare le compagini più attrezzate e quotate dell’intero torneo. Dopo il ko per 3-0 sul campo della capolista al PalaCus di via Gambaro, una sconfitta che non ha però cancellato l’impegno e la volontà di lottare mostrata dai sanremesi, l’obiettivo è ora quello di dare continuità alle buone trame di gioco viste a tratti. A suonare la carica è proprio l’allenatore: «Siamo pienamente consapevoli del fatto che di fronte avremo una delle squadre più forti del campionato, ma giochiamo in casa e vogliamo far valere il fattore campo. Servirà continuità, pazienza nei momenti difficili e la voglia di lottare su ogni pallone».

Intanto, venerdì sera, si è chiuso il girone di andata del campionato interprovinciale femminile di Prima Divisione. Netta affermazione per la formazione Pesce Innamorato (Riviera Volley Sanremo) che ha superato per 3-0 (25-15; 25-16; 25-14) le dianesi dell’Autoscuola Muratorio. Le giallonere guidate da Nando Guadagnoli approdano al giro di boa a punteggio pieno: 33 punti, undici vittorie in altrettante gare e appena tre set persi, numeri che valgono un piccolo record e un quoziente set di 11,0, certificando una prima parte di stagione semplicemente perfetta.