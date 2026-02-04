 / Sport

Sport | 04 febbraio 2026, 20:22

Calcio | Coppa Liguria. La Virtus Sanremese è in semifinale, l'Albingaunia cede solo ai calci di rigore

Matuziani in vantaggio con Alvarez, il pareggio ingauni con Gerosa

ALBINGAUNIA -  VIRTUS SANREMESE 1-1 (41' Gerosa - 12' Alvarez)
 

5 V) RIGORE DECISIVO TRASFORMATO DA FONTANA, LA VIRTUS SANREMESE E' IN SEMIFINALE

4 A) PLANDO GOL

4 V) VENTRE GOL

3 A) MARQUEZ PARATO

3 V) ISLAHI GOL

2 A) MOLINA GOL

2 V) CRUDO GOL

1 A) CIRAVEGNA GOL

1 V) ALVAREZ GOL


CALCI DI RIGORE
 

17' finisce 1-1 si va ai calci di rigore!

15' saranno due i minuti di recupero

14' crampi per Negro, entra Fontana

10' cinque alla fine, prova la Virtus ad alzare i giri

6' tiro in alleggerimento di Islahi, gli ingauni provano a serrare i ranghi

2' possibile svolta del match, secondo giallo a Gabriele Buttu, Albingaunia in dieci

1' ultimi quindici minuti di gioco, in caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore

SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE
 

16' dopo un minuto termina il primo tempo supplementare

14' Pollio per Secco, sfrutta tutte le energie dalla panchina mister Poggi

11' Partita strepitosa per generosità di Ciravegna, il numero 10 in maglia arancione ha ancora le energie per sfiorare il vantaggio: parabola arquata sul secondo palo, sfera a centimetri dal montante

10' ammonito Schillaci

8' a metà del primo supplementare arriva la prima occasione, Crudo "pulisce" il pallone per favorire il tiro di Martelli, Manti però non deve intervenire

1' subito un cambio per Poggi. Bianco rileva Cassata, Ciravegna passa centravanti

PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE
 

49' non c'è più tempo, si va ai supplementari

47' in pochi istanti un'occasione per parte, apre Ciravegna con un tiro debole a lato, ma è Alvarez ad avere la palla match dopo un errore della retroguardia di casa. Il centravanti tentenna sul più bello permettendo il recupero della difesa ingauna

45' saranno quattro i minuti di recupero

42' espulso un componente della panchina matuziana. Proteste troppo animate secondo Foufos

40' sfrutta la catena mancina la Virtus (nel frattempo passata al 4-3-3 rispetto al rombo iniziale), Alasia innesca Schillaci il cui lob su Manti si deposita sulla parte alta della rete. Cinque minuti alla fine, supplementari sempre più vicini

32' si rivede Molina a destra, il cross attraversa tutta l'area piccola senza trovare la deviazione decisiva

32' Alasia per Campagnani, proseguono le sostituzioni per la Virtus

28' piazzato matuziano dal vertice destro dell'area, il tentativo di Crudo viene ribattuto sul destro di Campagnani, battuta forte ma oltre la trasversale

25' spunto iniziale di Molina, la palla termina al limite sui piedi di Marquez, collo a chiudere sul primo palo, troppo rispetto allo specchio

25' ammonito Campagnani

24' Poggi si gioca la carta  Molina, esce Gibertini

23' destro forzato da Crudo, traiettoria a uscire rispetto allo specchio

23' nuovo cambio Virus, in campo Corte per Brizio

22' fasi molto concitate della partita, scarseggiano però le occasioni da rete

20' ammonito Buttu

15' ancora un cambio Albingaunia: c'è Masha per Gerosa

14' risponde Poggi con Fazio per Savona

14' doppio cambio Virtus: escono De Mare e Miceli, in campo Martelli e Crudo

8' ammonito Brizio

7' numero di Cassata in area a liberarsi dalla marcatura, sinistro forte sull'esterno della rete

5' punizione Albingaunia, Gibertini cerca in lob Cassata, palla di poco lunga

1' si riparte!

SECONDO TEMPO
 

48' squadre negli spogliatoi

47' ammonito Ventre

45' saranno tre i minuti di recupero, nel frattempo colpo di testa a lato per Brizio

41' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! GEROSA! IL TAP IN VINCENTE DEL NUMERO TRE INGAUNO! SITUAZIONE DI NUOVO IN EQUILIBRIO!

38' ammonito anche Castaldo, poco dopo cartellino anche per mister Poggi

34' risponde Ventre, sempre su piazzato, tentativo a sorprendere Manti sul suo palo, palla sull'esterno della rete

33' batte Gibertini, battuta totalmente priva di misura

32'fallo su Gibertini ai 30 metri, poteva starci l'ammonizione per il giocatore matuziano

29' un paio di occasioni potenziali per l'Albingaunia, prova a scuotersi la squadra di Poggi

25' il primo giallo è per Secco

20' ancora un'opportunità ospite, Manti blocca in due tempi

16' prova a reagire l'Albingaunia ma è la Virtus a sfiorare la rete. Alvarez apre alla grande per Miceli, il destro sul primo palo termina un metro oltre la traversa

12' VIRTUS SANREMESE IN VANTAGGIO ALLA PRIMA OCCASIONE! GOL DI QUALITA' ESTREMA CON VENTRE A LAVORARE IL PALLONE A FAVORE DI ALVAREZ, DESTRO RADENTE IMPRENDIBILE PER MANTI.

10' gran bel numero di Ciravegna. Il giocatore ingauno converge dal vertice sinistro calciando a giro di destro, palla oltre il sette per pochi centimetri

7' pit stop per Gerosa fermato in ripartenza da un colpo tra lo sterno e la gola, riprende il gioco

2' primo spunto dai piedi di Marquez, il cross del centrocampista argentino è bloccato da Brizio

1' si parte!

PRIMO TEMPO
 

ALBINGAUNIA: Manti, Savona, Gerosa, Buttu, D'Aprile, Plando, Gibertini, Marquez, Cassata, Ciravegna, Secco.

A disposizione: Nassabò, Bonsignorio, Fazio, Pollio, Masha, Massa, Bianco, Esposito, Molina.

Allenatore: Poggi
 

VIRTUS SANREMESE: M. Brizio, De Mare, Islahi, Campagnani, Castaldo, A. Negro, Schillaci, Miceli, Alvarez, Ventre, G. Brizio.

A disposizione: Covatta, Alasia, Virga, Fontana, Martelli,  Crudo, Garuba, Corte, Iachi.

Allenatore: Moroni (Prunecchi squalificato)
 

Arbitro: Fousfos di Albenga

Lorenzo Tortarolo

