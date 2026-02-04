Calcio | Coppa Liguria. La Virtus Sanremese è in semifinale, l'Albingaunia cede solo ai calci di rigore

ALBINGAUNIA - VIRTUS SANREMESE 1-1 (41' Gerosa - 12' Alvarez)
5 V) RIGORE DECISIVO TRASFORMATO DA FONTANA, LA VIRTUS SANREMESE E' IN SEMIFINALE
4 A) PLANDO GOL
4 V) VENTRE GOL
3 A) MARQUEZ PARATO
3 V) ISLAHI GOL
2 A) MOLINA GOL
2 V) CRUDO GOL
1 A) CIRAVEGNA GOL
1 V) ALVAREZ GOL
CALCI DI RIGORE
17' finisce 1-1 si va ai calci di rigore!
15' saranno due i minuti di recupero
14' crampi per Negro, entra Fontana
10' cinque alla fine, prova la Virtus ad alzare i giri
6' tiro in alleggerimento di Islahi, gli ingauni provano a serrare i ranghi
2' possibile svolta del match, secondo giallo a Gabriele Buttu, Albingaunia in dieci
1' ultimi quindici minuti di gioco, in caso di ulteriore parità si andrà ai calci di rigore
SECONDO TEMPO SUPPLEMENTARE
16' dopo un minuto termina il primo tempo supplementare
14' Pollio per Secco, sfrutta tutte le energie dalla panchina mister Poggi
11' Partita strepitosa per generosità di Ciravegna, il numero 10 in maglia arancione ha ancora le energie per sfiorare il vantaggio: parabola arquata sul secondo palo, sfera a centimetri dal montante
10' ammonito Schillaci
8' a metà del primo supplementare arriva la prima occasione, Crudo "pulisce" il pallone per favorire il tiro di Martelli, Manti però non deve intervenire
1' subito un cambio per Poggi. Bianco rileva Cassata, Ciravegna passa centravanti
PRIMO TEMPO SUPPLEMENTARE
49' non c'è più tempo, si va ai supplementari
47' in pochi istanti un'occasione per parte, apre Ciravegna con un tiro debole a lato, ma è Alvarez ad avere la palla match dopo un errore della retroguardia di casa. Il centravanti tentenna sul più bello permettendo il recupero della difesa ingauna
45' saranno quattro i minuti di recupero
42' espulso un componente della panchina matuziana. Proteste troppo animate secondo Foufos
40' sfrutta la catena mancina la Virtus (nel frattempo passata al 4-3-3 rispetto al rombo iniziale), Alasia innesca Schillaci il cui lob su Manti si deposita sulla parte alta della rete. Cinque minuti alla fine, supplementari sempre più vicini
32' si rivede Molina a destra, il cross attraversa tutta l'area piccola senza trovare la deviazione decisiva
32' Alasia per Campagnani, proseguono le sostituzioni per la Virtus
28' piazzato matuziano dal vertice destro dell'area, il tentativo di Crudo viene ribattuto sul destro di Campagnani, battuta forte ma oltre la trasversale
25' spunto iniziale di Molina, la palla termina al limite sui piedi di Marquez, collo a chiudere sul primo palo, troppo rispetto allo specchio
25' ammonito Campagnani
24' Poggi si gioca la carta Molina, esce Gibertini
23' destro forzato da Crudo, traiettoria a uscire rispetto allo specchio
23' nuovo cambio Virus, in campo Corte per Brizio
22' fasi molto concitate della partita, scarseggiano però le occasioni da rete
20' ammonito Buttu
15' ancora un cambio Albingaunia: c'è Masha per Gerosa
14' risponde Poggi con Fazio per Savona
14' doppio cambio Virtus: escono De Mare e Miceli, in campo Martelli e Crudo
8' ammonito Brizio
7' numero di Cassata in area a liberarsi dalla marcatura, sinistro forte sull'esterno della rete
5' punizione Albingaunia, Gibertini cerca in lob Cassata, palla di poco lunga
1' si riparte!
SECONDO TEMPO
48' squadre negli spogliatoi
47' ammonito Ventre
45' saranno tre i minuti di recupero, nel frattempo colpo di testa a lato per Brizio
41' IL PAREGGIO DELL'ALBINGAUNIA! GEROSA! IL TAP IN VINCENTE DEL NUMERO TRE INGAUNO! SITUAZIONE DI NUOVO IN EQUILIBRIO!
38' ammonito anche Castaldo, poco dopo cartellino anche per mister Poggi
34' risponde Ventre, sempre su piazzato, tentativo a sorprendere Manti sul suo palo, palla sull'esterno della rete
33' batte Gibertini, battuta totalmente priva di misura
32'fallo su Gibertini ai 30 metri, poteva starci l'ammonizione per il giocatore matuziano
29' un paio di occasioni potenziali per l'Albingaunia, prova a scuotersi la squadra di Poggi
25' il primo giallo è per Secco
20' ancora un'opportunità ospite, Manti blocca in due tempi
16' prova a reagire l'Albingaunia ma è la Virtus a sfiorare la rete. Alvarez apre alla grande per Miceli, il destro sul primo palo termina un metro oltre la traversa
12' VIRTUS SANREMESE IN VANTAGGIO ALLA PRIMA OCCASIONE! GOL DI QUALITA' ESTREMA CON VENTRE A LAVORARE IL PALLONE A FAVORE DI ALVAREZ, DESTRO RADENTE IMPRENDIBILE PER MANTI.
10' gran bel numero di Ciravegna. Il giocatore ingauno converge dal vertice sinistro calciando a giro di destro, palla oltre il sette per pochi centimetri
7' pit stop per Gerosa fermato in ripartenza da un colpo tra lo sterno e la gola, riprende il gioco
2' primo spunto dai piedi di Marquez, il cross del centrocampista argentino è bloccato da Brizio
1' si parte!
PRIMO TEMPO
ALBINGAUNIA: Manti, Savona, Gerosa, Buttu, D'Aprile, Plando, Gibertini, Marquez, Cassata, Ciravegna, Secco.
A disposizione: Nassabò, Bonsignorio, Fazio, Pollio, Masha, Massa, Bianco, Esposito, Molina.
Allenatore: Poggi
VIRTUS SANREMESE: M. Brizio, De Mare, Islahi, Campagnani, Castaldo, A. Negro, Schillaci, Miceli, Alvarez, Ventre, G. Brizio.
A disposizione: Covatta, Alasia, Virga, Fontana, Martelli, Crudo, Garuba, Corte, Iachi.
Allenatore: Moroni (Prunecchi squalificato)
Arbitro: Fousfos di Albenga