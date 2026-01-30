Petanque, al via la Prima Categoria: girone di ferro per la Roverino, debutto casalingo con il DLF Ventimiglia

Prende ufficialmente il via domani il campionato nazionale di Prima Categoria di petanque, che nei prossimi giorni coinvolgerà diverse regioni italiane dove questa disciplina è praticata ad alto livello. Un avvio subito intenso per la Unione Bocciofila Roverino, inserita in un vero e proprio girone di ferro.

Il coach Fabrizio Gullace analizza così il raggruppamento: “Tra i favoriti ci sono i cugini del DLF Ventimiglia e del GSP Ventimiglia, che presentano ottimi organici nel complessivo, ma attenzione anche a Pontedassio e Pompeiana, squadre di esperienza e tradizione. Noi ci presentiamo con un gruppo che è un mix di giovani ed elementi più esperti, con l’obiettivo di rendere la vita dura a tutti gli avversari”.

Sulla stessa linea il presidente Massimo Ambesi, che guarda alla stagione con fiducia e serenità: “È la nostra seconda esperienza in questa categoria. Quest’anno possiamo vantare anche una struttura coperta dopo la trasformazione dei campi dal volo alla petanque. Non abbiamo l’obbligo di vincere, ma quello di divertirci e onorare la storia di una grande società che rappresenta le bocce nella nostra città dal 1958. I nuovi arrivi, uniti ai giocatori dello scorso anno, ci garantiscono di affrontare il torneo al meglio”.

L’esordio è fissato per domani alle 14.30, tra le mura amiche del bocciodromo sociale Sandro Pertini di Corso Limone Piemonte, nel primo derby stagionale contro la temibile formazione del DLF Ventimiglia. Un banco di prova subito significativo per misurare ambizioni e competitività della Roverino.