Subbuteo, il sanremese Calonico trionfa ancora al Major di Parigi: il campione matuziano vince tra i Veteran

Nuova vittoria per il sanremese Gianfranco Calonico al Major di Parigi, uno dei cinque tornei più importanti al mondo. Il matuziano si è imposto nella categoria Veteran, mettendo insieme una serie di vittorie, iniziate al mattino e terminate con quella in finale, contro il fortissimo greco Alberto Di Maggio.

Per Calonico è stata una bella conferma, dopo la vittoria dello scorso anno e quelle conseguite anche in diverse edizioni precedenti. Dopo l’agevole passaggio del turno nel girone di qualificazione, Calonico ha superato agli ottavi di finale il compagno di squadra Carlo Alessi, battuto (3-2) solo al ‘Sudden Death’ mentre, nei successivi turni ha raccolto un filotto che lo ha portato alla finale, dove si è imposto per 4-2, in un match che non è mai stato in discussione.

Buone prestazioni anche per gli altri giocatori del Master Sanremo: Francesco Torano, Massimiliano Croatti e Claudio Dogali che hanno superato il turno ma si sono arrestati nell’eliminazione diretta, il primo ai quarti di finale e gli altri agli ottavi. Fermato da un girone di ferro il tedesco Frank Stiller, anche lui tesserato per il Master Sanremo. Prossimo impegno per i giocatori del Master Sanremo a Frameries, in Belgio nel mese di marzo per un altro duro impegno del circuito internazionale.

Il Master Sanremo, anche questa volta ha trovato aiuto e collaborazione da, B.I.G. di piazza Bresca, Auto 3 concessionaria a Sanremo, Impresa di Costruzioni Silvano a Sanremo, Fratelli Valente automobili a Villanova d’Albenga, Officina Meccanica Bodino in via Serenella a Sanremo, Nk Garden di Ospedaletti, Grandiauto concessionaria di corso Marconi a Sanremo, Ristorante 'Quintaessenza' in via Matteotti a Sanremo, Hotel Alexander in corso Garibaldi a Sanremo, la E.G. Edilizia Galasso di Sanremo e del ristorante ‘Birichini’ in piazza Bresca a Sanremo.

Chiunque fosse interessato a contattare il club per iniziare o riprendere l'attività, può scrivere una mail a info@subbuteomastersanremo.it.