Liceo Aprosio di Ventimiglia: pioggia di medaglie ai campionati provinciali studenteschi di corsa campestre

Grande trionfo per la squadra di atletica del liceo Aprosio nella fase provinciale dei campionati di corsa campestre, svoltasi l’altra mattina nello splendido scenario del parco urbano di Imperia. Nonostante un terreno particolarmente insidioso, gli studenti-atleti dell’Aprosio hanno dimostrato grande determinazione e preparazione, conquistando numerose medaglie e ottenendo così il pass per le finali regionali. I risultati di prestigio sono arrivati sia a livello individuale sia nelle classifiche di squadra.

Nella categoria juniores maschile a dominare la gara è stato Gabriele Ferrara, che ha conquistato il gradino più alto del podio. Giovane promessa dell’atletica a livello nazionale, Ferrara si conferma dopo il successo dello scorso anno ed è candidato alla partecipazione ai prossimi campionati italiani. Ottima anche la prova di Matteo Scaramuzzino, che chiude al terzo posto, sfiorando la seconda posizione al termine di una gara combattuta.

Tra gli allievi, brillante prestazione di Alessandro Voivoda, capace di conquistare un meritato secondo posto. Rimane appena fuori dal podio Stefano Palamara, quarto per pochi secondi. Buone prestazioni anche per Niccolò Ferrari, Gabriele Cattarin, Gabriele Gramaglia e Mario Rosati, che hanno contribuito ai risultati complessivi della squadra. In campo femminile, nella categoria juniores, arriva una medaglia d’argento grazie all’ottima gara di Marta Rondelli. Nella categoria allieve, Viola Sanchez sfiora il podio con un quarto posto di valore, seguita dai buoni piazzamenti di Chiara Negrini, Ilaria Meschini e Laura Madeddu.

Importanti anche i risultati nei titoli di società: il liceo Aprosio conquista il secondo posto nella categoria juniores maschile grazie alle prove di Ferrara, Scaramuzzino e Gramaglia. Terzo posto invece per la juniores femminile con Marta Rondelli, mentre arriva un’ulteriore medaglia d’argento di squadra nella categoria allieve grazie a Sanchez, Negrini, Meschini e Madeddu.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Giovanni Oggiana, dallo staff di scienze motorie e da tutto il corpo docente, orgogliosi di un risultato che premia l’impegno, la passione e il lavoro svolto dagli studenti. Un successo che conferma il liceo Aprosio come realtà di eccellenza anche nello sport scolastico.