Africa Eco Race 2026, un bordigotto tra i piloti italiani in gara (Foto e video)

Un bordigotto tra i piloti partecipanti all'Africa Eco Race 2026. Si tratta di Fabio Lottero.

Il pilota, originario di Bordighera ma che ormai da quindici anni vive e lavora come idraulico in Spagna, è salito ieri sera sul palco del teatro Golzi al Palazzo del Parco a Bordighera insieme agli altri partecipanti italiani per presentarsi al pubblico presente. "Per me è un piacere stare qua" - dice Fabio Lottero - "A Bordighera correvo in bicicletta e in enduro da ragazzino. Questo è il mio mondo. Partire da Bordighera è bellissimo. Fosse stato l'anno scorso lo sarebbe stato ancora di più".

Lottero affronterà la gara per la prima volta. "Dovevo, infatti, partecipare l'anno scorso ma a causa di alcuni problemi fisici ho deciso di rinunciare e così ci provo quest'anno" - fa sapere Lottero - "Inizialmente dovevo farla insieme ad alcuni amici ma alla fine ho deciso di farla da solo, in moto, come avrei dovuto farla l'anno scorso".

Oggi andrà a Marsiglia da dove si imbarcherà alla volta di Tangeri. Il 24 e 25 gennaio affronterà le operazioni preliminari prima di scendere in pista per il prologo, previsto per il 25 gennaio, al pomeriggio, sulla spiaggia di Tangeri. La prima tappa della diciassettesima edizione partirà il 26 gennaio e dopo 11 tappe, 5 in Marocco, 5 in Mauritania e 1 in Senegal dovrebbe raggiungere il Lago Rosa a Dakar.