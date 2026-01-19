Bocce: la Roverino trionfa a Ventimiglia nella gara regionale a terne e accende il derby di campionato

In una cornice spettacolare, con quasi cento giocatori al via, si è disputata la gara regionale B/C/C a terne sui terreni del DLF Ventimiglia, sotto l’attenta direzione del signor Francesco Esposito.

A imporsi sono stati ancora “i soliti” della Roverino, con la terna composta da Fabrizio Gullace, Andrea Schembri e Alessandro Greco, che in finale hanno superato per 13-7 la formazione di casa del DLF Ventimiglia con Alessandro e Simone Gaty e Luigi Calabrese. Netta anche la semifinale, dove gli alfieri della Roverino hanno liquidato con un eloquente 13-1 la temibile terna del DLF formata da Gabriele Muratore, Gino Fazio e Giuseppe Pirottina.

La competizione regionale ha rappresentato un vero e proprio assaggio di campionato: il prossimo 31 gennaio, infatti, scatterà la prima giornata del campionato a squadre di 1ª categoria, che propone subito il derby Roverino–DLF Ventimiglia presso il Bocciodromo Sandro Pertini di Corso Limone Piemonte. Un confronto che promette spettacolo e grande equilibrio.