CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 19 gennaio 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al cinema Centrale di Imperia



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso per allestimento Festival di Sanremo 2026

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- BUEN CAMINO – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Gennaro Nunziante - con Checco Zalone, Beatriz Arjona, Letizia Arnò, Martina Colombari - Commedia – “Checco Zalone è un ‘nuovo Paperone italiano’, possiede sei Ferrari rosse fiammanti e sta per festeggiare i suoi 50 anni con una festa a tema egizio per 800 invitati. Vive con la sua attuale compagna, una modella messicana 25enne, mentre sua figlia Cristal (in onore allo champagne) abita con la madre, ex modella e aspirante attrice negli spettacoli del suo spocchioso compagno palestinese. Il motto di Checco è che è sempre bello mostrare la propria ricchezza a chi non può permettersela, e si muove fra la Sardegna, Roma e Milano, non facendo assolutamente nulla di produttivo e spendendo e spandendo i soldi del padre imprenditore di successo, che lo considera un emerito coglione. Ma quando Cristal scompare Checco si metterà a cercarla e scoprirà che è partita per percorrere a piedi il Cammino di Santiago. Il padre la segue (inizialmente in Ferrari), scoprendo a poco a poco un lato di sé che non aveva mai considerato, e incontra una bella quarantenne spagnola, Alma, innamorata di un uomo misterioso...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- PRENDIAMOCI UNA PAUSA – ore 15.45 - 18.30 - 21.00 – di Christian Marazziti - con Marco Giallini, Claudia Gerini, Paolo Calabresi, Fabio Volo, Ilenia Pastorelli - Commedia – “Walter e Fiorella si sono innamorati trent'anni prima, si sono sposati, hanno avuto due figli, Luca e Martina, e Walter ha aperto un ristorante di cucina tradizionale romana di successo che lo impegna h24. Ma Fiorella è stanca delle assenze del marito dovute proprio all'ossessione per quel ristorante, nonché delle sue reazioni ‘basiche’, come quella che ha avuto quando ha scoperto che Martina è incinta e tutto quello che gli interessa è scoprire chi è il padre del bambino. Fabrizio è innamorato della compagna Valeria ma lei non ne può più di lui e forse si sta già guardando in giro, mentre i genitori di Fabrizio si separano dopo una vita insieme per ingannare il Fisco. Erica si divide fra un'amica gay e un misterioso ragazzo conosciuto su Internet, che dopo un incontro appassionato le fa ghosting, sparendo dalla circolazione. Gianni, amico e cliente di Walter e suo coetaneo sessantenne, si alterna invece fra quattro archetipi (e stereotipi) femminili - la mamma, la sessuomane, l'intellettuale, la pischella - convinto che insieme costituiscano la donna ideale e che l'uomo sia ‘poligamo nel DNA’. Che cosa accomuna tutti questi personaggi? La decisione, ad un certo punto, di prendersi una pausa, ognuno rispetto ai propri compagni di vita (veri o prospettivi), perché ‘i sentimenti sono cambiati’...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- AVATAR - FUOCO E CENERE – ore 16.30 - 20.30 – di James Cameron - con Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin - Azione/Avventura/Drammatico – “Jake Sully e Neytiri stanno elaborando, ognuno a modo proprio, il lutto del figlio Neteyam. Jake allena se stesso e i figli a combattere, mentre Neytiri affronta un intenso periodo di lutto. Entrambi sono però convinti che Spider, il ragazzo umano adottato, debba tornare alla base clandestina dove vivono gli altri alleati umani dei Na'vi e dove si trovano container in cui può fare a meno della maschera. Nel viaggio verso la vecchia base, i Sully e la tribù nomade dei Windriders vengono attaccati dal feroce clan vulcanico dei Mangkwan, guidato dalla terribile Varang. Allo stesso tempo Quaritch cerca di catturare Sully, ma quando Kiri compie un miracolo, permettendo a Spider di respirare l'aria di Pandora, tutto cambia. Ora il ragazzo è prezioso fino al punto da essere inestimabile, ma allo stesso tempo costituisce anche un terribile pericolo per i Na'vi: se gli umani potessero vivere su Pandora senza supporto senz'altro arriverebbero in massa per colonizzarla. Quaritch inoltre arma i Mangkwan con fucili automatici ed esplosivi, rendendoli terribilmente pericolosi per gli altri Na'vi...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ELLIE E LA CITTA’ DI SMERALDO – ore 15.30 – di Igor Voloshin - con Yuri Kolokolnikov, Svetlana Khodchenkova, Sofya Lebedeva, Egor Koreshkov - Animazione – “Il film racconta la storia di Elli, una ragazza che vive in una città lontana e che si ritrova un giorno catapultata in un'avventura straordinaria. Una strega malvagia di nome Gingema evoca un potente uragano che trascina Elli e il suo fedele cane Totoshka nel magico paese dei Munchkin. Qui, Elli si trova in un mondo pieno di colori vivaci e creature bizzarre. Durante il suo viaggio, incontra tre compagni che la accompagneranno nella sua missione: lo Spaventapasseri, l'Uomo di Latta e il Leone Codardo...”

Voto della critica: ***

- QUALCUNO VOLO’ SUL NIDO DEL CUCULO (1975) – ore 17.30 – di Miloš Forman – con Jack Nicholson, Brad Dourif, Louise Fletcher, Danny DeVito, William Redfield, Scatman Crothers – Drammatico – “Candle McMurphy, arrestato per piccoli reati, viene portato in una clinica psichiatrica: tenta di fingersi pazzo per sfuggire al carcere. Qui viene a contatto con gli altri pazienti dei quali diventa ben presto il beniamino: si prende gioco delle sedute di psicoanalisi, si improvvisa telecronista, organizza una piccola gita in barca. L'ospedale è diretto dalla ferrea capoinfermiera, la signorina Ratched che ha organizzato la vita dei pazienti secondo regole di intransigente disciplina...”

Voto della critica: *****

- NORIMBERGA – ore 21.15 – di James Vanderbilt - con Russell Crowe, Rami Malek, Leo Woodall, John Slattery, Mark O'Brien – Drammatico/Storico/Thriller – “All'indomani della Seconda guerra mondiale, mentre il mondo è ancora sconvolto dagli orrori dell'Olocausto, al tenente colonnello Douglas Kelley, psichiatra dell'esercito americano, viene affidato un incarico senza precedenti: valutare la sanità mentale di Hermann Göring, il famigerato ex braccio destro di Hitler, e di altri alti gerarchi nazisti. Allo stesso tempo, gli Alleati - guidati dal giudice Robert H. Jackson, affrontano l'impresa titanica di istituire un tribunale internazionale, per far sì che il regime nazista risponda dei propri crimini di fronte alla storia. Nel silenzio delle celle, Kelley ingaggia un intenso duello psicologico con Göring, uomo carismatico e manipolatore. Da quello scontro emerge una domanda che ancora oggi tormenta la coscienza del mondo: stavano eseguendo ordini, erano pazzi o semplicemente malvagi? Sul palcoscenico della storia si apre così il processo di Norimberga, un evento che ha cambiato per sempre la storia e l'umanità...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA VILLA PORTOGHESE – ore 15.45 – di Avelina Prat - con Manolo Solo, Maria de Medeiros, Branka Katic, Rita Cabaço, Xavi Mira - Drammatico – “Fernando è un docente universitario di geografia, colto, abitudinario, sposato da un paio d'anni con Milena, una donna di origine serba. Quando lei se ne va di casa, senza lasciare nemmeno una spiegazione, lui scopre di non sapere nulla del suo passato, nemmeno da dove cominciare a cercarla. Durante una vacanza solitaria in Portogallo, Fernando conosce Manuel, un uomo che vive di piccoli lavori, felicemente nomade. Ma accade qualcosa di imprevisto e Fernando si ritrova a cominciare una nuova vita, come giardiniere nella splendida villa di una donna di nome Amalia...”

Voto della critica: ***

- UNA DI FAMIGLIA – ore orario 18.30 - 21.00 – di Paul Feig. Un film con Sydney Sweeney, Amanda Seyfried, Brandon Sklenar, Michele Morrone, Megan Ferguson - Thriller – “Millie è alla disperata ricerca di un lavoro e di un alloggio che le permetta di usufruire della libertà condizionata. L'offerta di fare la governante presso la ricca famiglia Winchester le appare come un miraggio, e quando Nina Winchester la assume per badare alla sua casa e alla figlia Cecelia, Milllie pensa di avere svoltato. Ma è l'inizio di un incubo, perché Nina sembra davvero posseduta: la maltratta, la accusa ingiustamente, le affida compiti impossibili. E anche Cecelia si comporta verso di lei in modo inspiegabilmente ostile. Meno male che dalla sua parte c'è Andrew, il marito di Nina e padre putativo di Cecelia, uomo bellissimo e infinitamente paziente, l'unico che sembra essere in grado di rimettere in riga sua moglie. Ma non tutto è come sembra, così come non è tutto oro quello che luccica...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- LA GRAZIA – ore 15.45 - 18.30 - 21.00 – di Paolo Sorrentino - con Toni Servillo, Anna Ferzetti, Orlando Cinque, Massimo Venturiello, Milvia Marigliano - Drammatico – “Mariano De Santis, il Presidente della Repubblica, è a fine mandato; è infatti entrato nel semestre bianco. Vedovo da otto anni della moglie Aurora che gli manca sempre tantissimo, cattolico e autore di un manuale di diritto penale definito come l'Himalaya K3, ha due figli: Dorotea, giurista come lui, è sempre al suo fianco e gli controlla sempre i pasti per un'alimentazione sana; Riccardo, musicista (ma non di musica classica come lui aveva sperato) vive a Montréal. In questi ultimi mesi del suo incarico, scopre anche il suo soprannome, ‘Cemento armato’. Ma soprattutto si trova davanti a due dilemmi morali. Il primo riguarda la richiesta di grazia per Isa Rocca che ha fatto fuori il marito nel sonno dopo essere stata a lungo maltrattata e per Cristiano Arpa, che ha ucciso la moglie malata di Alzheimer. Il secondo: non sa se firmare o no la legge sul diritto all'eutanasia. Sono dubbi che lo tormentano, assieme a un passato che più volta riaffiora e di cui cerca di scoprire delle verità nascoste...”

Voto della critica: ****

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- 28 ANNI DOPO: IL TEMPIO DELLE OSSA – ore 16.00 - 18.45 - 21.15 – di Nia DaCosta - con Jack O'Connell (II), Ralph Fiennes, Emma Laird - Horror – “Nel nuovo capitolo della saga, il dottor Kelson (Ralph Fiennes) si trova coinvolto in una relazione sconvolgente, con conseguenze capaci di cambiare il destino del mondo, mentre l'incontro di Spike (Alfie Williams) con Jimmy Crystal (Jack O'Connell) si trasforma in un incubo senza via di scampo. In questo scenario, gli infetti non rappresentano più la principale minaccia alla sopravvivenza: è la disumanità dei sopravvissuti a rivelarsi l'aspetto più inquietante e terrificante...”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- NOSFERATU, IL PRINCIPE DELLA NOTTE (1979) - Versione originale sottotitolata (Cineforum) – ore 16.15 – 20.15 – 22.30 – di Werner Herzog - con Klaus Kinski, Bruno Ganz, Isabelle Adjani, Jacques Dufilho, Clemens Scheitz, Walter Ladengast - Dramamtico – “Jonathan Harker, un agente immobiliare che vive a Wismar, si reca in Transilvania per concludere una vendita con il sinistro Conte Dracula che vive in un castello nei Carpazi ed è interessato ad acquistare una casa proprio vicino all’abitazione dove Jonathan vive con la giovane moglie Lucy. Quello che il giovane ignora è che il conte è un vampiro e che, nascosto in una bara caricata su un vascello, arriverà a Wismar minacciando la sua vita e quella di Lucy...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it