Calcio, Juniores femminile, la Matuziana pareggia 1-1 con la Superba: Carrese a segno su punizione

Si è giocata ieri pomeriggio la quinta giornata del campionato regionale Juniores femminile, che ha visto la Matuziana impegnata in trasferta contro la Superba. Le ragazze di mister Francesconi hanno approcciato bene la gara, trovando il vantaggio al 30’ del primo tempo grazie a una splendida punizione di Aurora Carrese, il primo gol su calcio piazzato della stagione.

La Matuziana ha continuato a creare occasioni, colpendo due traverse e trovando sulla propria strada un portiere avversario in giornata di grazia. Nonostante il dominio territoriale, il risultato è rimasto inchiodato sull’1-0. Nella ripresa, al 68’, la Superba è riuscita a trovare il pareggio con Puliga, riportando la gara in equilibrio fino al fischio finale.

Per la squadra sanremese si apre ora una settimana particolarmente impegnativa: mercoledì 21 gennaio le Matuziane scenderanno in campo a Pian di Poma contro il Vado, mentre sabato 24 sarà la volta della sfida contro il Genoa.



La formazione della Matuziana:

Ventura, Celi, Fedorova, De cristofaro, Cicconetti, Cento, Assandri, Francesconi, Bucolo (60° Bottino), Pastorino.

A disp: De Montis, Fennouni, Bottino.