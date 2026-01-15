Bianca Guaccero compie 45 anni, gli auguri speciali di Giovanni Pernice

(Adnkronos) - "Buon compleanno alla donna più bella del mondo". Con queste parole Giovanni Pernice ha celebrato sui social il compleanno di Bianca Guaccero che oggi, giovedì 15 gennaio, compie 45 anni.

L'attrice ha condiviso il dolce messaggio sul suo profilo instagram, accompagnandolo con una dedica: "La bellezza è quella che tu hai regalato a me dal primo giorno che ti ho stretto la mano in quella sala da ballo. Sei tante cose in una persona sola e non ci si annoia mai con te".

Un gesto che conferma, ancora una volta, il legame tra Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. La coppia è insieme da oltre un anno: si sono conosciuti durante la scorsa edizione di Ballando con le stelle, dove lei era concorrente e lui maestro di ballo. Proprio grazie alla passione condivisa per la danza, tra una prova e l'altra, il rapporto è diventato sempre più intimo, trasformandolo da professionale a vero amore, fino alla vittoria nel programma che ha 'consacrato' la loro unione.