Rampini arriva in tv con 'Risiko-Sfide di potere', si parte dall'America di Trump

Sei territori per sei episodi, ciascuno dedicato a un leader o a un’area chiave del risiko globale. È 'Risiko - Sfide di potere', il nuovo programma di Videonews condotto da Federico Rampini, prodotto da Stand by me per RTI-Mediaset, al via da oggi, mercoledì 14 gennaio, in seconda serata su Canale 5. Il giornalista osserva da New York, città simbolo del mondo intero, il pianeta, raccontando le grandi sfide del futuro e i protagonisti del nuovo equilibrio globale. Protagonista della prima puntata è l’America di Donald Trump: si parte dalle sue origini nella New York del potere immobiliare per arrivare alla Casa Bianca. Dalla guerra commerciale in atto alle offensive diplomatiche, Trump sembra utilizzare la minaccia e l’avvertimento come strumenti costanti di negoziazione.

Un esempio emblematico è il recente blitz in Venezuela per la cattura di Maduro, un’azione che rilancia l’antica dottrina dell’egemonia statunitense sull’emisfero occidentale. Per capire l’accelerazione del trumpismo si tornerà al 2008 con il fallimento di Lehman Brothers che non ha solo scatenato il panico finanziario a livello mondiale - generando conseguenze anche per i distretti industriali italiani come quello di Fabriano la cui tradizione industriale della carta ha risentito molto della crisi - ma ha anche generato i movimenti di piazza (da Occupy Wall Street al Tea Party) che hanno spianato la strada al movimento MAGA (Make America Great Again) e quindi a Donald Trump. Con il commento, tra gli altri, della direttrice dell’Istituto Affari Internazionali di Roma Nathalie Tocci e del direttore dell’ISPI Paolo Magri si esplorerà quindi come il trumpismo continui a mettere in discussione il concetto di globalizzazione.

Si prosegue con la Cina di Xi Jinping, potenza sempre più all’avanguardia e insidiosa, che contende la scena tecnologica all'America. Poi la Russia militarista e aggressiva di Vladimir Putin, nostalgico dell'impero, l’Arabia Saudita del principe Mohammed bin Salman, proiettata verso il cambiamento. Ancora l’Europa, di fronte al riarmo della Germania voluto dal cancelliere Friedrich Merz, e infine l’Africa, con giovani nazioni protagoniste di un continente in grande trasformazione. Attraverso le strade e i palazzi della grande metropoli e dentro i quartieri e le comunità meno conosciuti, Rampini guida lo spettatore in un viaggio che intreccia la storia e l'attualità. Un racconto arricchito anche da immagini d’archivio, riprese d’epoca e dagli interventi di esperti, analisti, inviati di guerra e giornalisti. In ogni puntata, l’intento di ricostruire ambizioni e strategie delle grandi potenze, in uno scontro che potrebbe presto riguardarci tutti. Non manca il racconto dell’Italia e delle conseguenze che le tensioni internazionali hanno sul nostro Paese.