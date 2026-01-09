Pallamano, le squadre dell'Abc Bordighera tornano in campo (Foto)

L'Abc Bordighera torna in campo dopo la pausa natalizia. II 10 gennaio segna la ripresa della stagione per le squadre di pallamano della società bordigotta.

Il primo incontro vedrà gli under 15 impegnati sabato 10 gennaio alle 15 al palasport di Bordighera. "Dopo le festività, la società si appresta a voltare pagina e a lanciare una nuova fase di sfide con due appuntamenti che promettono emozioni e impegno" - dice l'Abc Bordighera - "Sabato 10 gennaio è previsto un pomeriggio di gioventù a Bordighera. Alle 15 il Palasport ospiterà gli under 15, pronti a riaccendere i motori contro il Mougins. I ragazzi, reduci da una pausa rigenerante, porteranno in campo l'entusiasmo tipico della categoria: velocità, gioco di squadra e tanta voglia di crescere". "Siamo felici di tornare in campo e dimostrare tutto quello che abbiamo imparato" - dichiara lo staff tecnico della formazione giovanile.

Alle 20:15 sarà, invece, la volta della formazione di Prima Divisione che scenderà in campo a Nizza per affrontare l'OGC Nice. "L'incontro, che si preannuncia combattuto, sarà il banco di prova per testare il carattere e la determinazione dei seniores" - fa sapere l'Abc Bordighera - "Dopo la pausa natalizia è fondamentale ritrovare la concentrazione e dare tutto per la maglia".

Si prospetta, dunque, una giornata intensa per le due squadre, che hanno un unico obiettivo: "fare bene e portare a casa i punti".