Il bordigotto Matteo Marani stravince la terza prova di tennistavolo Liguria nell'Assoluto' del GP Fitet a Chiavari

Grande successo per Matteo Marani, bordigotto di nascita e oggi portacolori del Villaggio Sport – Sezione Tennis Tavolo di Chiavari, che conquista il torneo Assoluto al termine di un percorso impeccabile e ricco di emozioni.

Marani chiude il girone eliminatorio al primo posto, guadagnandosi l’accesso al tabellone principale, dove supera con autorità Tiziano Biggio del T.T. Club La Spezia A.S. Dilettantistica con il punteggio di 3-1. Nei quarti di finale affronta Giulio De Gregorio del T.T. Don Bosco Varazze A.S.D., imponendosi per 3-0 al termine di un match combattuto e carico di tensione agonistica.

In semifinale il pongista chiavarese ha la meglio sul genovese Nicola Castellano, sconfitto 3-2 dopo una sfida intensa e molto equilibrata. La finale lo vede opposto al fortissimo Michi Bertolotti del T.T. Club La Spezia A.S. Dilettantistica: un incontro spettacolare, ricco di finezze tecniche e colpi di grande qualità, che Marani riesce a portare a casa al quinto set con il punteggio di 3-2.

Un successo di prestigio che conferma la crescita e l’ottimo stato di forma di Matteo Marani, protagonista assoluto della competizione.

Nella foto in alto: Matteo Marani