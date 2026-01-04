Mara Giorgi sfiora l’impresa all’ITF Masters MT700 Sanremo: ritiro per crampi contro la top 31 mondiale

La giocatrice di Ospedaletti Mara Giorgi, portacolori del circolo Tennis Sanremo nel torneo ITF Masters MT700 Sanremo 2026 in corso presso i due circoli di Sanremo ed Ospedaletti ha sfiorato oggi l’impresa contro la giocatrice Sabina Tasselli, numero 31 al mondo nella speciale classifica mondiale ITF over 55.

Partita sottotono, forse condizionata dalle aspettative di tutti i tifosi del circolo, Mara ha perso il primo set per 6 giochi a 3. Nel secondo set la giocatrice di casa si è sciolta ed è riuscita ad imporre il suo gioco decisamente più aggressivo dell’avversaria ed ha chiuso il set a suo favore con lo stesso risultato di 6/3. Il terzo set è partito decisamente a favore di Mara Giorgi che si è portata sul 5/3 e servizio a favore, supportata dal tifo dei numerosi appassionati presenti. A questo punto della partita la Giorgi ha iniziato ad accusare problemi di crampi che purtroppo l’hanno portata nel giro di pochi game a doversi ritirare sul punteggio ancora a suo favore. Molto sportivamente l’avversaria ha applaudito la nostra giocatrice e si è rammaricata di dover proseguire il torneo senza una vittoria piena. Soddisfazione per Mara Giorgi per essersi dimostrata perfettamente competitiva con una delle giocatrici più forti del circuito.

Domani, domenica 4 gennaio, oltre 50 partite programmate sugli otto campi in terra rossa dei due circoli Tennis Sanremo della Foce e Circolo Tennis Ospedaletti.