Solidarietà | 26 ottobre 2025, 23:10

Taggia, sport e solidarietà al Circolo Tennis: grande successo per il 5° Trofeo “Io Gioco per la LILT” (Foto)

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Taggia, ha unito la passione per il tennis al sostegno concreto alla prevenzione, con una partecipazione sentita di atleti e cittadini

Sabato 25 e domenica 26 ottobre il Circolo Amatori Tennis Armesi di Taggia ha ospitato la quinta edizione del Trofeo “Io Gioco per la LILT”, due giornate dedicate allo sport e alla solidarietà nell’ambito della Campagna Nastro Rosa per la prevenzione oncologica promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione Imperia-Sanremo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Taggia, ha unito la passione per il tennis al sostegno concreto alla prevenzione, con una partecipazione sentita di atleti e cittadini. “È un evento patrocinato dal Comune di Taggia che coniuga sport e solidarietà – ha dichiarato Giancarlo Ceresola, consigliere comunale con delega allo Sport e alla Sanità –. Riteniamo sia fondamentale sostenere iniziative di questo genere, che rafforzano il valore dell’informazione, elemento essenziale per la prevenzione e per un futuro migliore.”

Al termine del torneo sono stati premiati Cardi Lara e Merk Henry, vincitori del primo posto, e Giorgi Nicole e Merk Philipp, classificati al secondo. Alla cerimonia di premiazione erano presenti anche Costanza Pireri e il dottor Claudio Battaglia, rispettivamente presidente e vicepresidente della LILT Imperia-Sanremo, che hanno ringraziato i partecipanti e gli organizzatori per l’impegno e la sensibilità dimostrata nel promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport.

Andrea Musacchio

