Taggia, sport e solidarietà al Circolo Tennis: grande successo per il 5° Trofeo “Io Gioco per la LILT” (Foto)

Sabato 25 e domenica 26 ottobre il Circolo Amatori Tennis Armesi di Taggia ha ospitato la quinta edizione del Trofeo “Io Gioco per la LILT”, due giornate dedicate allo sport e alla solidarietà nell’ambito della Campagna Nastro Rosa per la prevenzione oncologica promossa dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – sezione Imperia-Sanremo.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Taggia, ha unito la passione per il tennis al sostegno concreto alla prevenzione, con una partecipazione sentita di atleti e cittadini. “È un evento patrocinato dal Comune di Taggia che coniuga sport e solidarietà – ha dichiarato Giancarlo Ceresola, consigliere comunale con delega allo Sport e alla Sanità –. Riteniamo sia fondamentale sostenere iniziative di questo genere, che rafforzano il valore dell’informazione, elemento essenziale per la prevenzione e per un futuro migliore.”

Al termine del torneo sono stati premiati Cardi Lara e Merk Henry, vincitori del primo posto, e Giorgi Nicole e Merk Philipp, classificati al secondo. Alla cerimonia di premiazione erano presenti anche Costanza Pireri e il dottor Claudio Battaglia, rispettivamente presidente e vicepresidente della LILT Imperia-Sanremo, che hanno ringraziato i partecipanti e gli organizzatori per l’impegno e la sensibilità dimostrata nel promuovere la cultura della prevenzione attraverso lo sport.