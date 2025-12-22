Calcio femminile. Juniores Regionali, Matuziana Sanremo sconfitta dal Vallescrivia

Le Juniores Regionali guidate da mister Francesconi tornano dal campo del Vallescrivia con una sconfitta per 5-3, al termine di una partita intensa e combattuta, valida per la terza giornata di campionato.

Dopo l’ottimo debutto stagionale, in cui erano riuscite a strappare un punto prezioso contro il Baiardo, le matuziane non sono riuscite a replicare il risultato, pur offrendo una prestazione di grande carattere.

La gara è stata vivace fin dai primi minuti, con numerose occasioni create dalle ospiti, brave a costruire gioco e a rendersi pericolose più volte sotto porta. Nonostante l’impegno, la qualità delle trame offensive e la determinazione mostrata per tutti i novanta minuti, le ragazze non sono riuscite a superare un avversario solido e ben organizzato, capace di sfruttare al meglio le proprie opportunità.

Il 5-3 finale premia le padrone di casa del Vallescrivia, ma non ridimensiona la prova delle matuziane, che hanno dimostrato di poter competere ad alti livelli e di avere ampi margini di crescita. La squadra ha lasciato il campo con la consapevolezza di aver disputato una buona partita, pur senza riuscire a concretizzare tutte le occasioni create.

Ora lo sguardo è rivolto al prossimo impegno: il 6 gennaio si recupererà la prima giornata di campionato contro il Molassana, un appuntamento importante per riprendere il cammino e confermare quanto di buono mostrato in queste prime uscite stagionali.

Matuziana scese in campo: Ventura, Ahmeti, Carrese, De Cristofaro, Fedorova, Cicconetti, Bottino, Cento, Assandri, Pastorino, Bucolo. A disposizione: De Montis, Fennouny.

Una squadra giovane, determinata e in crescita, pronta a trasformare l’esperienza di questa sconfitta in energia positiva per le sfide future.