Sanremo, un centinaio di piccoli cestisti alla festa del minibasket di Villa Citera

Successo per il secondo raduno provinciale organizzato dal Bvc Sanremo: giochi, fair play e auguri natalizi insieme alle società della Riviera

Si è svolto questo sabato nella palestra Villa Citera di Sanremo il secondo raduno provinciale minibasket organizzato dal Bvc Sanremo Basket, al quale hanno partecipato circa un centinaio di bambini/e, che si sono sfidati all’insegna del fair play per poi scambiarsi gli auguri natalizi. Oltre al Bvc Sanremo E.On. hanno preso parte al meeting il Sea Basket Sanremo, la Rari Nantes Bordighera e l’Imperia Basket.

Il presidente del Bvc Sanremo Alessandro Deda: “Siamo contenti di aver organizzato questa giornata per i piccoli cestisti, un momento formativo, che permette ai bimbi/e di giocare senza stress per il risultato. Ringrazio le società partecipanti, i nostri istruttori Giulio Arturo, Andrea Lupi, Tommaso Di Michele e il nostro main sponsor E.On. (Nicolò Paganotti, Francesco Bedini). Ringrazio anche tutti gli altri nostri sponsor. Con l’occasione Buon Natale e Buone Feste a tutti”.  

