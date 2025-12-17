Per Natale da Cambielli 100mila euro a Fondazione Humanitas per la Ricerca

(Adnkronos) - Cambielli dà un significato nuovo al Natale con un'iniziativa di solidarietà a sostegno della ricerca scientifica. L'azienda ha scelto di devolvere 100.000 euro a Fondazione Humanitas per la Ricerca e di avviare, in parallelo, una campagna interna rivolta ai propri 3.200 collaboratori: chi vorrà potrà infatti effettuare una donazione personale e l’azienda raddoppierà ogni contributo, amplificando ulteriormente l’impatto della raccolta.

Con oltre 250 punti vendita e un fatturato di 1,2 miliardi di euro, Cambielli è una delle realtà più consolidate e storiche in Italia nei settori idraulica, impiantistica e arredo bagno. La scelta di sostenere la ricerca nasce dalla volontà di valorizzare il ruolo sociale dell’impresa e di condividere con tutta la comunità aziendale un progetto capace di generare beneficio per molte persone.

"Abbiamo voluto che questo Natale rappresentasse un gesto concreto di vicinanza a chi ha più bisogno -dichiara il presidente Franco Cambielli-. Sostenere la ricerca scientifica significa investire nel futuro di tutti, e farlo insieme ai nostri collaboratori dà un valore ancora più grande a questa iniziativa. Ogni contributo, anche piccolo, può tradursi in un passo avanti per la salute e il benessere delle persone".

"Desidero esprimere la nostra più sincera gratitudine a Cambielli e al suo management per il prezioso supporto offerto a Fondazione Humanitas per la Ricerca. La loro scelta di credere nella ricerca scientifica rappresenta un esempio virtuoso di come la collaborazione tra il mondo aziendale e quello della ricerca possa generare un impatto concreto sulla vita delle persone oggi e nel futuro. Partnership come questa dimostrano quanto sia importante unire competenze e risorse per favorire l’innovazione e sostenere il progresso scientifico. Auspichiamo che sempre più realtà decidano di seguire questo modello di impegno condiviso", conclude Lucie Parizkova, vicepresidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Il contributo sosterrà i tanti progetti di Fondazione Humanitas per la Ricerca, che supporta ogni giorno il lavoro di oltre 600 ricercatori in 40 laboratori all’avanguardia, all’interno di un ecosistema unico che integra clinica, education e Ricerca. Le attività riguardano aree chiave come oncologia, cardiovascolare, neurologia, gastroenterologia e immunologia, con l’obiettivo di sviluppare soluzioni diagnostiche e terapeutiche innovative per i pazienti.