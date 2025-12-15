Bocce: il Ventimiglia Insegue la vetta, battuto il San Bartolomeo

Mentre il Ventimiglia ottiene un successo progressivo e si porta a ridosso della capolista, il San Bartolomeo subisce un arresto, pur lottando fino all'ultimo contro la corazzata Vita Nova Savigliano.

Ventimiglia solido: terzo posto in classifica

La formazione allenata dal duo Zuppardo-Zucconelli ha incanalato l'incontro odierno dalla propria parte in modo progressivo, chiudendo le gare del quarto e ultimo turno con un rassicurante margine di punteggio complessivo di 12-4. Un vantaggio che ha reso ininfluente l'esito delle ultime tre gare.

Grazie a questo secondo successo consecutivo, il Ventimiglia insegue ora in classifica al terzo posto, a 6 punti dalla capolista Vita Nova Savigliano (che ha 12 punti). Le giocatrici protagoniste della vittoria sono state R. e L. Greco, Anselmi, Occelli, Vaccari, Bagalà, De Luca e Peirano.

San Bartolomeo sconfitto, ma a testa alta

È invece tornata sconfitta per 14-8 dalla difficile trasferta di Savigliano, squadra capolista del campionato a punteggio pieno, l'altra formazione imperiese del San Bartolomeo. Dopo ben tre vittorie consecutive, la squadra si è dovuta arrendere alle forti piemontesi, uscendo però dal campo a testa alta.

Il confronto è stato molto equilibrato, tanto che al termine del terzo turno il risultato era ancora in bilico sul 10-6, venendo deciso a favore delle piemontesi solo nell'ultima serie di gare.

Allenate dal tandem Dagati-Ardoino, hanno preso parte all'incontro le giocatrici Arimondo, Biasioli, Sibelli, Bracco, Aicardi, Pinelli, Carlini e Lupi.

Prossimi impegni nel nuovo anno

Le due formazioni imperiesi, ora appaiate al terzo posto in classifica, ritorneranno in campo dopo la pausa natalizia, l'11 gennaio: il San Bartolomeo ospiterà le piemontesi del G.S. Passatore, mentre il Ventimiglia sarà ospite della capolista Vita Nova Savigliano per una sfida che si preannuncia cruciale per la vetta.