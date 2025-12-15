 / Altri sport

Altri sport | 15 dicembre 2025, 16:00

Bocce: il Ventimiglia Insegue la vetta, battuto il San Bartolomeo

La formazione di Zuppardo-Zucconelli si impone nettamente e si porta a soli sei punti dalla capolista Vita Nova Savigliano. Sconfitta onorevole per il San Bartolomeo contro la prima in classifica.

Bocce: il Ventimiglia Insegue la vetta, battuto il San Bartolomeo

Mentre il Ventimiglia ottiene un successo progressivo e si porta a ridosso della capolista, il San Bartolomeo subisce un arresto, pur lottando fino all'ultimo contro la corazzata Vita Nova Savigliano.

Ventimiglia solido: terzo posto in classifica

La formazione allenata dal duo Zuppardo-Zucconelli ha incanalato l'incontro odierno dalla propria parte in modo progressivo, chiudendo le gare del quarto e ultimo turno con un rassicurante margine di punteggio complessivo di 12-4. Un vantaggio che ha reso ininfluente l'esito delle ultime tre gare.

Grazie a questo secondo successo consecutivo, il Ventimiglia insegue ora in classifica al terzo posto, a 6 punti dalla capolista Vita Nova Savigliano (che ha 12 punti). Le giocatrici protagoniste della vittoria sono state R. e L. Greco, Anselmi, Occelli, Vaccari, Bagalà, De Luca e Peirano.

San Bartolomeo sconfitto, ma a testa alta

È invece tornata sconfitta per 14-8 dalla difficile trasferta di Savigliano, squadra capolista del campionato a punteggio pieno, l'altra formazione imperiese del San Bartolomeo. Dopo ben tre vittorie consecutive, la squadra si è dovuta arrendere alle forti piemontesi, uscendo però dal campo a testa alta.

Il confronto è stato molto equilibrato, tanto che al termine del terzo turno il risultato era ancora in bilico sul 10-6, venendo deciso a favore delle piemontesi solo nell'ultima serie di gare.

Allenate dal tandem Dagati-Ardoino, hanno preso parte all'incontro le giocatrici Arimondo, Biasioli, Sibelli, Bracco, Aicardi, Pinelli, Carlini e Lupi.

Prossimi impegni nel nuovo anno

Le due formazioni imperiesi, ora appaiate al terzo posto in classifica, ritorneranno in campo dopo la pausa natalizia, l'11 gennaio: il San Bartolomeo ospiterà le piemontesi del G.S. Passatore, mentre il Ventimiglia sarà ospite della capolista Vita Nova Savigliano per una sfida che si preannuncia cruciale per la vetta.

C.S.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium