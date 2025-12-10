Giudice Sportivo, Serie D. Squalifiche per mister Fossati e il suo staff. Due turni a Donaggio, uno a Costantini

CAMPIONATO SERIE D
GARE DEL 7/12/2025
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
SOCIETA'
AMMENDA
Euro 1.000,00 – BIELLESE 1902
Per avere i propri sostenitori per tutta la durata del secondo tempo rivolto espressioni offensive e frasi blasfeme nei confronti del secondo assistente del Direttore di gara. (R AA)
DIRIGENTI
ALLENATORI
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
SCAVO GIUSEPPE (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
Per avere rivolto espressione irriguardosa all'indirizzo di un A.A.
ODDONETTO MATTEO (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
Per proteste nei confronti del Direttore di gara espresse con eccessiva veemenza.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
BITURKU ILIR (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
FOSSATI FABIO (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
Per proteste nei confronti dell'Arbitro.
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
SCAVO GIUSEPPE (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
RESTELLI RICCARDO (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
DONAGGIO LUCA (CELLE VARAZZE F.B.C.)
MANGIAMELI FEDERICO (CLUB MILANO S.S.D. A R.L.)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GILLI FILIPPO (DERTHONA FBC 1908)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
BENEDETTI SIMONE (DERTHONA FBC 1908)
COSTANTINI NICHOLAS (IMPERIA CALCIO SRL)
CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
D IGLIO GIUSEPPE FRANCE (CHISOLA CALCIO)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)
ANDREIS SIMONE (SANREMESE CALCIO SSD A RL)
SAIDI MOHAMED YANISS (VALENZANA MADO SSD.AR.L.)