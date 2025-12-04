Oro e record mondiale per la 4×50 sl mixed agli Europei in vasca corta

LUBLINO (POLONIA) (ITALPRESS) - Arriva il terzo oro per la spedizione azzurra agli Europei in vasca corta di Lublino. E ancora una volta il timbro lo mette una staffetta: nella terza giornata di gare in Polonia capolavoro del quartetto formato da Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri, Silvia Di Pietro e Sara Curtis, che tocca in 1'27"26 e conquista il titolo continentale nella 4x50 stile mixed con tanto di record del mondo. A completare il podio Ungheria e Olanda. "E' stata una figata, incredibile, ci ho creduto fino alla fine anche se ho fatto un'uscita terribile, ma sono contenta", esulta Sara Curtis, mentre Silvia Di Pietro ammette: "E' stato un sogno, ci speravamo, è stato un'emozione". Soddisfatto anche Leonardo Deplano: "Non capita tutti i giorni, alla fine ce l'abbiamo fatta". Dello stesso avviso Lorenzo Zazzeri: "Lo volevamo, ma sembrava un sogno troppo grande, ci rende fieri e orgogliosi".- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).