Il Ventimiglia espugna il “Ciccio Ozenda”: Ospedaletti travolto 5-1 nel recupero del campionato di Prima Categoria

Ospedaletti – Ventimiglia 1-5

Marcatori: 44’ e 82’ Gambacorta, 47’ Addiego (rig.), 58’ Sparma, 80’ El Kamli M., 85’ El Kamli M. (aut.)

Ospedaletti: Bazzoli; Cordì, Ferrari (58’ Alemanno), Sartori, Cianci (61’ Saih), Rosso, El Kamli I., Rotolo (70’ Pallanca), Calderone (64’ El Kamli M.), Zito, Russo (75’ Salmaso). A disp.: Gallo, Molinari, Bacciarelli. All.: Fabio Luccisano.

Ventimiglia: Dodaro; Biffi, Berruti, Bastita, Addiego, Cassini, Romeo (57’ Madafferi), Ala, Lodovici (70’ Lorenzi), Sparma, Bacigaluppi.

A disp.: Vieni, Ierace, Rotella, Grandi, Verardi, Bertone, Gambacorta. All.: Luca Oneglio.

Arbitro: Martin Virgilio (Imperia).

Ammoniti: Calderone, Russo, Ferrari (Ospedaletti); Addiego, Bastita, Cassini (Ventimiglia).

OSPEDALETTI - È un Ventimiglia cinico e spietato quello che conquista con autorità il recupero dell’ottava giornata del campionato di Prima Categoria, imponendosi per 5-1 sul campo dell’Ospedaletti, allo stadio “Ciccio Ozenda”. Una gara che, dopo un primo tempo equilibrato, si è trasformata in un monologo ospite nella ripresa. L’avvio di gara è intenso e piuttosto equilibrato, con l’Ospedaletti attento in fase difensiva e il Ventimiglia pronto a colpire in ripartenza. Gli ospiti vanno vicini al gol con Romeo, che prova a sorprendere Bazzoli, bravo a neutralizzare il tentativo. I padroni di casa faticano invece a rendersi pericolosi in modo continuo. Quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi sullo 0-0, al 44’ arriva la svolta: sugli sviluppi di un calcio di punizione, Gambacorta è il più rapido ad avventarsi sulla ribattuta e firma il vantaggio per il Ventimiglia.

il secondo tempo si apre subito in salita per i padroni di casa. Dopo appena due minuti, l’arbitro Virgilio assegna un calcio di rigore al Ventimiglia tra le proteste degli orange. Dal dischetto Addiego è freddo e raddoppia per gli ospiti. L’Ospedaletti accusa il colpo e al 58’ arriva anche il terzo gol: su un lungo lancio dalla metà campo, Sparma scatta in posizione dubbia, controlla e batte Bazzoli per lo 0-3. A dieci minuti dalla fine, gli orange trovano il gol della bandiera: è Mohamed El Kamli a svettare di testa su una palla lunga di Saih e a battere Dodaro per l’1-3. La speranza di una rimonta, però, dura pochissimo. Passano appena due minuti e Gambacorta firma la sua doppietta personale, appoggiando in rete su assist di Berruti. All’85’ arriva anche l’episodio più sfortunato per l’Ospedaletti: su un calcio di punizione del Ventimiglia, Mohamed El Kamli devia involontariamente nella propria porta per l’1-5 definitivo.