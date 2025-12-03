Record di iscritti per la Sanremo Marathon 2025: più di 3000 atleti impegnati nel fine settimana (Foto e video)

Saranno più di 3.000 gli atleti che nel weekend del 6 e 7 dicembre prenderanno parte alle gare della Sanremo Marathon 2025. Un record assoluto che, superando ogni aspettativa, conferma il livello qualitativo raggiunto dalla manifestazione in questi anni. Un risultato non solo sportivo, ma anche turistico per la città di Sanremo e le località limitrofe. La presenza di un numero così elevato di atleti, unita a quella dei vari accompagnatori, garantirà un indotto alle strutture ricettive, turistiche e commerciali del territorio.

In totale le nazioni rappresentate saranno 35, oltre agli italiani saranno infatti presenti anche atleti provenienti da Gran Bretagna, Francia, Turchia, Ucraina, Norvegia, Svezia, Moldova, Belgio, Irlanda, Polonia, Stati Uniti, Germania, Svizzera, Messico, Russia, Australia, Marocco, Bulgaria, Olanda, Serbia, Spagna, Cina, Argentina, Finlandia, Canada, Lettonia, Brasile, Andorra, Colombia, Romania, Grecia, Repubblica Ceca, Lituania e Monaco.

Ai nastri di partenza anche atleti di livello nazionale, che contribuiranno a dare valore tecnico alle gare. Di seguito il dettaglio ad oggi dei partecipanti: Maratona: 826, Mezza maratona: 1274, 10 Km: 745, 5 Km: 72, 2,5 Km e Family Run: 76

PROGRAMMA GARE E ORARI PARTENZE

Sabato 6 dicembre 2025 – Pista ciclabile Ospedaletti

Ore 13: Ospedaletti Run 5K

Ore 14: Family Run 2,5K

Domenica 7 dicembre 2025 – Campo di atletica Sanremo

Ore 8:50: Sanremo 10K

Ore 9: Sanremo Marathon e Sanremo Half Marathon

PERCORSI

Il tracciato, in seguito all’interruzione del ponte alla foce del torrente Argentina tra Arma di Taggia e Riva Ligure, ha subito necessariamente una modifica rispetto agli anni scorsi. Una decisione quindi inevitabile dovuta a cause di forza maggiore. Le gare di maratona e mezza maratona, dopo il via dal campo di atletica di Pian di Poma, si immetteranno sulla pista ciclabile e si dirigeranno verso levante fino al giro di boa che sarà posizionato all’altezza dell’ex passaggio a livello di Arma di Taggia. Una volta rientrati a Sanremo si proseguirà fino alla galleria presente al confine con Ospedaletti, dove sarà individuato il secondo giro di boa. I podisti rientreranno quindi all’interno del campo di atletica per l’ultimo giro di pista. La mezza maratona andrà a traguardo, mentre la maratona compirà un secondo giro di percorso. Gli atleti iscritti alla 10 Km, la cui partenza è prevista pochi minuti prima delle altre gare, si dirigeranno invece subito verso ponente lungo la pista ciclabile. Al termine del lungomare di Ospedaletti torneranno indietro fino al giro di boa fissato all’altezza del sovrappasso presente al termine della passeggiata Imperatrice, rientrando quindi al campo di atletica dove sarà posto l’arrivo.

La parte tecnica della Sanremo Marathon è curata dalla Pro San Pietro Sanremo. Molti i protagonisti annunciati, per una sfida tecnica che si preannuncia di grande interesse. Alla maratona parteciperà anche l’azzurra Catherine Bertone, atleta di livello con all’attivo la partecipazione alle Olimpiadi di Rio 2016. Sulla maratona vanta un personale di 2h28:34 (record mondiale master W45) stabilito a Berlino nel 2017. Al via della mezza maratona atleti di livello come Giuseppe Carbone, Romualdo Pisano, Cristiano Salerno, Paola Noli (vincitrice della Sanremo Marathon 2023, prima italiana assoluta alla maratona di Sidney, terza alla maratona di Parma 2025), Alessia Basso e Blerina Bregu (terza alla Sanremo Half Marathon 2024). Molti gli atleti locali al via della 10 Km tra i quali spiccano Alessandro Castagnino, Maurizio Ferratusco e Michele Chiefari.

RITIRO PETTORALI - PACCHI GARA:

Venerdì 5 dicembre, presso La Piccola nell’ex scalo merci in Via XX Settembre ad Ospedaletti, dalle ore 14:30 alle 18:30.

Sabato 6 dicembre, presso La Piccola nell’ex scalo merci in Via XX Settembre ad Ospedaletti, dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14:30 alle 18:30.

Domenica 7 dicembre, presso il campo di atletica a Pian di Poma di Sanremo, ritiro pettorali e pacchi gara.

“Il numero di partecipanti iscritti alla Sanremo Marathon 2025 è un successo incredibile – dichiara l’assessore a turismo e sport del Comune di Sanremo Alessandro Sindoni – Sarà un’emozione unica vedere 3 mila atleti impegnati sulla nostra ciclopedonale nelle varie gare in programma nel fine settimana. La nostra città conferma la propria vocazione legata al turismo sportivo. Grazie al nostro clima mite, a Sanremo si può infatti praticare sport all’aria aperta 12 mesi l’anno. Desidero quindi augurare buon divertimento a tutti i partecipanti e rivolgere un benvenuto a tutti gli atleti che giungeranno in riviera, molti dei quali anche dall’estero”.

“La Sanremo Marathon, giunta alla settima edizione, è diventata uno degli eventi podistici più importanti del panorama sportivo per la presenza di circa 3 mila concorrenti nelle varie competizioni – dichiara l’assessore regionale al turismo Luca Lombardi - Considerando anche gli accompagnatori è un appuntamento che garantisce un ottimo ritorno dal punto di vista turistico con circa 6 mila persone che nel weekend hanno occupato tutti gli alberghi del territorio. Regione Liguria, e con l'occasione porto anche i saluti della collega assessore allo sport Simona Ferro e la bandiera della Regione Europea dello Sport 2025, è partner istituzionale di questa manifestazione che anno dopo anno è sempre più bella: faccio in anticipo i complimenti agli organizzatori, alle amministrazioni dei Comuni coinvolti e a tutti colori che si sono prodigati per rendere spettacolare l'edizione 2025 della Sanremo Marathon”.

“Siamo davvero felici che la Sanremo Marathon passi anche dal nostro territorio comunale – dichiara Giancarlo Ceresola, consigliere comunale incaricato allo sport del Comune di Taggia - ormai è diventata un appuntamento fisso e una bella occasione per valorizzare le nostre bellezze. Siamo pronti ad accogliere il passaggio della gara con grande entusiasmo”.

"Ringrazio gli assessori per il sostegno - incalza Igor Varnero, patro della Sanremo Marathon - Non ci aspettavamo neanche noi questi numeri, simbolo di un lavoro importante che stiamo facendo anche nelle difficoltà. Quest'anno abbiamo dedicato il premio alla primavera e ai fiori, che qui a Sanremo inizia a dicembre e dura tutto l'inverno. Speriamo che il tempo ci sostenga ovviamente. Grande aiuto da parte dei volontari, a partire dalla San Pietro, che ci permette di costruire un'organizzazione fortemente locale. Mi fa poi piacere essere riusciti a investire anche nella collaterale di Ospedaletti, che conta già 250 persone per sabato. Per quanto riguarda la maratona vera e propria, ci sono ancora 50 posti disponibili, quindi le iscrizioni sono ancora aperte; stesso discroso per quelle di Ospedaletti, mentre nella altre corse bisognerà prima di accettare eventuali ingressi valutare le disponibilità".

SERVIZIO PACER

Come ogni anno gli esperti atleti della squadra pacer aiuteranno i runner a raggiungere il loro obiettivo, quest’anno oltre alla maratona anche nella mezza maratona, mantenendo un’andatura regolare, adattando lo sforzo in base al dislivello, così come nei tratti in galleria dove il segnale gps verrà perso. Maratona: a partire da 3h00’ fino a 4h45’ dallo sparo. Mezza maratona: a partire da 1h30’ fino a 2h00’ dallo sparo.

SOCIAL REALITY

Anche quest'anno sono state tantissime le candidature al format, che ha permesso ai quattro protagonisti prescelti di vivere, seguiti da uno staff di professionisti, il percorso di avvicinamento alle gare. Di seguito i loro nomi e la gara alla quale parteciperanno:

Elisa Bronda - maratona

Romualdo Pisano - mezza maratona

Cristiana Devalle – 10 Km

Elisa Ponzo - 10 Km

Lo staff che ha seguito gli atleti è stato composto da:

Roberto Giacopelli – coach allenatore, seguo podisti con programmi personalizzati e dedicati alla loro "gara-obiettivo". Nel contempo oltre che allenare prosegue il percorso di crescita personale con corsi e confronti con altri tecnici al fine di migliorare sempre nell'interesse degli atleti”.

Cesare Zanotto - mental coach specializzato nella performance sportiva di atleti professionisti e adolescenti. Collabora con squadre, aziende e individualmente con atleti di diversi sport tra cui atletica, calcio, basket, tennis, volley, ginnastica ritmica, ginnastica artistica.

Chiara Roncallo - biologa nutrizionista, fa parte del team NUTRIMEDISPORT guidato da Stefano Beschi. Ha conseguito la Laurea Triennale in Scienze Biologiche all'Università di Pavia e, successivamente, la Laurea Magistrale in Alimentazione e Nutrizione Umana all'Università di Milano. Nel 2024 ha ottenuto l'abilitazione come Biologa Nutrizionista all'Università di Pavia e si è diplomata come Esperta di Nutrizione Sportiva alla scuola SANIS.

Quest’anno le gare di Sanremo saranno precedute, sia sabato sia domenica, da un riscaldamento speciale guidato da Sarah Giomi, ultramaratoneta di livello internazionale, psicologa e coach di respiro Inspire Academy. Un’occasione unica per preparare corpo e mente con esercizi di respiro funzionale, mobilità, attivazione e tecnica di corsa. Domenica con Sarah ci sarà anche Leonardo Pelagotti, ex ginnasta della Nazionale e tra i maggiori esperti di respirazione consapevole e fondatore di Inspire Potential Italia - Leonardo Pelagotti, istruttore certificato Wim Hof Method® e Master Trainer Oxygen Advantage. Leonardo correrà la 21 km competitiva respirando solo dal naso, con la bocca nastrata, per sensibilizzare gli atleti sull’importanza del respiro funzionale nelle performance di endurance. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

La medaglia ufficiale della Sanremo Marathon 2025, sempre legata al territorio e ormai divenuta anche un oggetto da collezione, è dedicata ad uno dei simboli della città: la famosa statua della Primavera. Questa edizione avrà infatti lo slogan “La Primavera corre a Sanremo”. Nelle giornate di Venerdì 5 e 12 dicembre si terrà la seconda edizione della corsa di “Sportivi per Natura in Riviera”, con Istituto Comprensivo Centro Levante (via Volta), per la prevenzione del diabete giovanile e per promuovere i corretti stili di vita per il benessere dei ragazzi. Già oggi c’è stata un’anteprima con una lezione in aula del dietista dott. Stefano Beschi.

Il Comitato Organizzatore della Sanremo Marathon desidera rivolgere un ringraziamento speciale ai partners istituzionali: Ministero del turismo, Ministero per lo sport e i giovani, Regione Liguria, Comuni di Sanremo, Ospedaletti, Taggia, Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Casinò di Sanremo, Coni, Fidal, Cycling Riviera, Amaie Energia e Servizi. Diamond Partner: E-ON. Gold Partners: The Club. Official Tecnical Partners 42K Running, +watt, Grandiauto. Official Media Partner: Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi. Silver Partner: Diemme Fiori, Acqua Santa Vittoria, Costa Ligure, Wonder Travel. Bronze Partner: B&B Fiori, Flor Coop, Promo & Graphics, Armax. Partner Events: Monaco Run, Run for the Whales, 10 Km Prom’Classic. Un ringraziamento anche alle forze dell’ordine, alle pubbliche assistenze, alla protezione civile, e a tutti i volontari che lavoreranno sul percorso per garantir e la sicurezza dei partecipanti.

Il fine settimana della Sanremo Marathon si aprirà sabato con le due gare in programma ad Ospedaletti. Alla ormai tradizionale 5K si affiancherà anche la formula di 2,5K per chi vorrà correre su una distanza inferiore e chi parteciperà alla Family Run. Al via anche molti atleti che poche ore dopo prenderanno parte alle gare della domenica, oltre agli accompagnatori che non hanno voluto perdere l’occasione di correre sul bellissimo lungomare di Ospedaletti. La Family Run sarà intitolata ad Alessia Zerbone, storica segretaria della Sanremo Marathon scomparsa in giovanissima età lo scorso mese di giugno.

A seguire la cerimonia di premiazione

La parte tecnica dell’Ospedaletti Run è curata dalla Pro San Pietro Sanremo.

Alla 5 Km parteciperà anche un atleta speciale: Yannick Gain, un ragazzo autistico per cui la corsa è diventata un momento di libertà, socialità e crescita personale. Negli ultimi mesi ha partecipato a diverse gare, correndo i 5 Km a ritmi davvero ottimi (3:20–3:30/km). Ad accompagnarlo lungo il percorso sarà l’atleta locale Daniele Carlini.

“Siamo orgogliosi di annunciare che sabato 6 dicembre Ospedaletti ospiterà la terza edizione della Ospedaletti Run 5K ,un appuntamento che ormai è entrato nel cuore della nostra comunità – ha detto Simona Cecchetto, assessore a sport e turismo del Comune di Ospedaletti - Quest'anno introduciamo con grande entusiasmo anche la family run 2,5K,una novità pensata per coinvolgere famiglie, bambini e tutti coloro che vogliono vivere una giornata di sport e divertimento all'aria aperta. Continuiamo a investire in eventi che valorizzano il nostro territorio e favoriscono la partecipazione di cittadini e turisti. Invito tutti a prendere parte a questo appuntamento, correndo o camminando in un clima di festa e condivisione”.

Anche le due gare Ospedaletti Run saranno precedute da un riscaldamento speciale guidato da Sarah Giomi, ultramaratoneta di livello internazionale, psicologa e coach di respiro Inspire Academy. Un’occasione unica per preparare corpo e mente con esercizi di respiro funzionale, mobilità, attivazione e tecnica di corsa. L’iniziativa è gratuita e aperta a tutti.