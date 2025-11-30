Calcio, per l'Ospedaletti terza vittoria di fila: 2-0 al Cengio al “Ciccio Ozenda”

Contro il Cengio arriva la terza vittoria consecutiva in campionato per un Ospedaletti solido e ben organizzato in campo, capace di sfruttare al meglio le occasioni contro una squadra attrezzata, arrivata al ‘Ciccio Ozenda' per proseguire nella propria corsa in zona playoff.

La partita è fin da subito combattuta, soprattutto a centrocampo. La prima occasione è per gli ospiti: Canaparo calcia, ma Bazzoli risponde sicuro. Al 19’ l’Ospedaletti passa in vantaggio: Rotolo serve Zito su calcio di punizione, il numero 10 colpisce di testa e batte Rizzo. Gli orange insistono. Rotolo prova la conclusione, ma il portiere avversario para. El Kamli si mette in mostra con una bella azione personale, ma il tiro termina di poco a lato. Sartori tenta la soluzione del tiro a giro da fuori area: la palla sfiora l’incrocio. Poco dopo, una manovra corale parte dai piedi di Bazzoli e si sviluppa fino a Calderone, la cui conclusione viene deviata da Rizzo con la punta delle dita. Il primo tempo si chiude con una conclusione alta di Canaparo.

Nella ripresa l’Ospedaletti parte forte. Calderone ci prova subito in girata, ma la sfera finisce a lato. Il Cengio reagisce e inizia a premere: Volga ci prova da lontano con un tiro potente, ma Bazzoli è attento e para. Il portiere orange è protagonista anche con alcune prese alte e uscite che blindano il risultato.

Nel recupero, l’Ospedaletti chiude i conti: su un lungo rilancio di Bazzoli, la palla arriva ad Alemanno che entra in area e viene steso da Gilardo. L’arbitro assegna il rigore. Sul dischetto va Rotolo che spiazza Rizzo e sigla il definitivo 2-0.

Ospedaletti - Cengio 2-0

Marcatori: 19’ Zito, 90’+3 Rotolo (r)

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Cordì (85’ 19 Bacciarelli), 3 Ferrari, 4 Sartori (70’ 13 Barbagallo), 5 Cianci, 6 Rosso, 7 El Kamli I., 8 Rotolo, 9 Calderone (87’ 18 Alemanno), 10 Zito (81’ 16 El Kamli M.), 11 Russo

A disposizione: 12 Gallo, 13 Barbagallo, 14 Salmaso, 15 Molinari, 16 El Kamli M., 17 Sahi

Allenatore: Fabio Luccisano

Cengio: 1 Rizzo, 2 Negro (81’ 19 Siri), 3 Seccafen, 4 Croce, 5 Freccero, 6 Gilardo, 7 Pesce (44’ 16 Reale), 8 Rizzo, 9 Zizzini, 10 Volga (70’ 18 De Matteis), 11 Canaparo (62’ 17 Rovere)

A disposizione: 12 Barbiero, 14 Meta, 15 Gallesio

Allenatore: Loris Chiarlone

Arbitro: Filippo Gorlero (Imperia)

Ammoniti: El Kamli I., Cianci, Bazzoli, Gilardo