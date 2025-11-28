 / Sport

Sport | 28 novembre 2025, 14:18

Giornate sportive in festa all’Academy Vallecrosia: oggi in campo gli studenti del Fermi e del Polo

L’iniziativa, accolta con grande favore da studenti e insegnanti, si conferma un appuntamento ormai atteso, capace di unire divertimento, movimento e crescita personale

Si concludono oggi, presso gli impianti della polisportiva Academy Vallecrosia, le giornate sportive scolastiche che per due giorni hanno animato i campi da calcio e da padel con entusiasmo, competizione e sana partecipazione studentesca. Dopo l’apertura di ieri, che ha visto protagoniste le classi dell’Istituto Montale, oggi è la volta degli studenti del Fermi e del Polo, impegnati in appassionanti tornei tra classi. Un’occasione speciale per mettersi alla prova, rafforzare i legami tra compagni e vivere lo sport come strumento di crescita e condivisione.

Le squadre si sfidano in una serie di incontri all’insegna del fair play, con l’obiettivo non solo di vincere, ma soprattutto di condividere una giornata di sport, collaborazione e sano spirito competitivo. Le attività sono state curate e dirette con grande professionalità dai docenti di scienze motorie Alessio Bosio, Gallo, Naso e Pangaro, che hanno seguito ogni fase dell’organizzazione e dello svolgimento delle gare. La partecipazione degli studenti è stata straordinaria: entusiasmo, determinazione e forte spirito di squadra hanno caratterizzato ogni incontro, confermando il valore educativo e aggregativo dello sport all’interno del percorso scolastico.

L’iniziativa, accolta con grande favore da studenti e insegnanti, si conferma un appuntamento ormai atteso, capace di unire divertimento, movimento e crescita personale. Anche nella giornata conclusiva non sono mancate emozioni, tifo acceso e momenti di autentica condivisione, a dimostrazione di quanto lo sport possa essere uno straordinario veicolo di inclusione, amicizia e benessere.

