Giorgia Amodeo trionfa ai Campionati Italiani Assoluti di nuoto paralimpico

Ottimi risultati per la giovane atleta sanremese Giorgia Amodeo, portacolori della Polisportiva IntegrAbili ai Campionati Italiani Assoluti in Vasca Corta di nuoto paralimpico che si sono svolti a Fabriano.

Giorgia, accompagnata dalla mamma Donatella Barilla, tecnico FINP, realizza un vero e proprio “en plein”: conquista 3 medaglie d’oro e fa registrare 3 primati italiani di categoria nei 50 stile libero, 50 Dorso e 100 stile libero per la categoria S01.

La manifestazione che conclude la stagione agonistica 2025 ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti sottolineando ancora una volta la crescita del movimento sul panorama nazionale.

A conclusione della prima sessione di gare, si è svolto anche il Forum Italia “L’importanza del territorio”, una tavola rotonda che ha visto la partecipa-zione del Presidente FINP Franco Riccobello, del vicepresidente Antonino Gambino, del Segretario Generale Simone Conversini, dei Consiglieri Federali Maurizio Marrara, Oliviero Castiglioni e Lucia Zulberti e dei delegati regionali fra i quali Martina Amodeo: tecnico della Polisportiva Integrabili e delegata Finp per la Liguria.

Il confronto si è focalizzato sulle criticità di ogni singola Regione e sull’impor-tanza di valorizzare il territorio come leva strategica per lo sviluppo del nuoto paralimpico.

“Ancora una volta ci congratuliamo con Giorgia per i suoi successi sportivi e per essere per tutti noi un esempio di impegno e costanza oltre ogni ostacolo”.