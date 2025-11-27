Sanremo: martedì prossimo la terza 'Passeggiata per la sicurezza', le richieste di 'Imprese per Sanremo'

‘Terza Passeggiata per la Sicurezza’, martedì prossimo alle 20:30 a Sanremo. Proseguono le azioni di presidio, controllo e rioccupazione del territorio dell’associazione ‘Imprese per Sanremo’.

Questa volta verranno percorse alcune delle vie più buie e degradate del centro di Sanremo: “L’illuminazione è fondamentale – scrivono dall’associazione - per prevenire episodi di microcriminalità, ed è un ottimo deterrente, ma certamente non basta”.

La stessa associazione denuncia anche l’ultimo episodio di cronaca avvenuto pochi giorni fa all’interno di un locale della frazione Poggio e chiede di abrogare i ricongiungimenti familiari che hanno generato questa generazione di predatori, revocare la cittadinanza a tutti i naturalizzati con precedenti penali, espellere l’intera famiglia al primo reato grave commesso da un minore.

Viene chiesto un piano straordinario di sicurezza non soltanto per le grandi città, ma per tutti i comuni italiani: “Serve l’utilizzo di tutte le forze dell’ordine in campo per garantire la sicurezza e la tutela dei cittadini.