La Città di Bordighera illumina i monumenti di arancione per 'Orange the World'

Dal 25 novembre al 10 dicembre la Fontana delle Sirene e altri luoghi simbolo contro la violenza sulle donne

La Città di Bordighera aderisce alla campagna “Orange the World” e, su invito dello Zonta Club Ventimiglia - Bordighera, illumina di arancione alcuni suoi monumenti, tra cui la Fontana delle Sirene, dal 25 novembre (Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne) al 10 dicembre (Giornata Internazionale dei Diritti Umani): un’azione di sensibilizzazione volta alla riflessione sulle pari opportunità e sui diritti della persona.

