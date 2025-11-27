La Città di Bordighera illumina i monumenti di arancione per 'Orange the World'

La Città di Bordighera aderisce alla campagna “Orange the World” e, su invito dello Zonta Club Ventimiglia - Bordighera, illumina di arancione alcuni suoi monumenti, tra cui la Fontana delle Sirene, dal 25 novembre (Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne) al 10 dicembre (Giornata Internazionale dei Diritti Umani): un’azione di sensibilizzazione volta alla riflessione sulle pari opportunità e sui diritti della persona.
In Breve
giovedì 27 novembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Attualità
Attualità
Attualità
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?