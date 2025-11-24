 / Sport

Pallacanestro: SeaBasket-Olimpia, vittoria convincente a Genova. I ponentini superano il My Basket B

con esperienza, solidità e ampio spazio a tutti i giocatori

Nuovo risultato utile per i ragazzi del Seabasket/Olimpia, protagonisti di una brillante prestazione contro il My Basket B a Genova. La compagine genovese ha potuto ben poco di fronte alla maggiore esperienza e all’efficacia dei ponentini, capaci di imporsi sia in attacco che in difesa con ritmo e determinazione.

La partita ha rappresentato anche un’occasione preziosa per concedere ampi minutaggi a tutti i giocatori convocati, permettendo al coach Mauro Bonino e al vice Francesco Vitale di sperimentare nuove soluzioni tattiche, sia offensive che difensive. Una scelta che ha dato buoni frutti, confermando la profondità del roster e la capacità della squadra di adattarsi a diverse situazioni di gioco.

Sul tabellino spiccano i 32 punti di Dinstuhler e i 19 di Carissimi, ma anche le prove solide di Molodyy (18), Campanale e Frontero (entrambi a quota 11), Gervasoni (10) e Massa (7). Contributi importanti sono arrivati anche da Martinez (5), Scaramuzzino (4) e Perotti (4), a dimostrazione di un gruppo coeso e ben distribuito nelle responsabilità.

Il Seabasket/Olimpia conferma così la propria crescita e la capacità di affrontare con sicurezza le sfide del campionato, consolidando risultati e fiducia in vista dei prossimi impegni stagionali.

Redazione

