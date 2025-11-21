Cresce l’attesa per la 14ª Ronde Valli Imperiesi: 140 equipaggi al via e un ricco programma di eventi collaterali

Sale l’adrenalina in vista della 14ª edizione della Ronde Valli Imperiesi, in programma il 29 e 30 novembre, appuntamento ormai tradizionale nel panorama rallistico ligure e nazionale. L’evento, organizzato dalla Scuderia Imperia Corse, ha registrato un interesse altissimo: oltre 200 adesioni pervenute, dalle quali ACI Sport ha selezionato i 140 equipaggi autorizzati alla partenza, seguendo l’ordine di arrivo delle iscrizioni sia online che tramite il portale degli organizzatori.

La Scuderia Imperia Corse, soddisfatta della risposta giunta dal mondo dei motori, ha voluto rivolgere un messaggio speciale a tutti i partecipanti:

«Ringraziamo tutti coloro che hanno inviato la loro adesione – dichiarano i vertici – contribuendo a dar vita a un elenco iscritti davvero notevole. In segno di riconoscenza per la fiducia accordata, invitiamo fin da ora tutti gli esclusi alla prossima edizione del 2026, offrendo loro in omaggio l’iscrizione allo shakedown».

In questi giorni, gli organizzatori stanno inoltre procedendo al rimborso della quota d’iscrizione agli equipaggi che l’avevano già versata.

Come nella scorsa edizione, anche il 2025 conferma un calendario di appuntamenti collaterali di grande richiamo. Tra questi spicca il Rally Village, allestito presso Expo Salso e attivo da venerdì 28 a domenica 30 novembre. Tre giornate all’insegna di musica, danza, intrattenimento per famiglie, cocktail bar, street food, artigianato e spazi dedicati al mondo dei motori. Attesissima anche la Driving Experience di sabato 29 in Calata Anselmi a partire dalle ore 9:00, rivolta agli studenti dell’ultimo anno delle scuole superiori. Non mancheranno l’esposizione delle Fiat 500 del Club Italia, curata dal Coordinamento Riviera dei Fiori, e una serie di esibizioni sportive promozionali realizzate in collaborazione con CSEN.

La Ronde Valli Imperiesi è riconosciuta come evento ufficiale di Liguria 2025 – Regione europea dello Sport e può contare sul supporto di numerosi enti e realtà del territorio, tra cui Città di Imperia, i Comuni di Caravonica, Cesio, Aurigo e Borgomaro, oltre a Fondazione Carige, Provincia di Imperia, Marina di Imperia e Ambiente Sicurezza Srl. Lo scorso anno ha visto la quarta vittoria consecutiva di Luca Pedersoli e Anna Tomasi su Citroën DS3 WRC, un risultato che renderà ancor più avvincente la caccia al titolo 2025.

Il programma completo della manifestazione e tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale della Scuderia Imperia Corse. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il portale dell’organizzazione, inviare una e-mail all’indirizzo dedicato o seguire i profili Facebook e Instagram della Scuderia.