Budo Sanremo: Di Michele e Iezzi pronti agli Assoluti A2 Under 36 di Follonica dopo un percorso di successi

Sabato e domenica prossimi Nicole Di Michele e Federico Iezzi rappresenteranno la Budo Sanremo al Campionato Assoluti A2 Under 36, in programma a Follonica.

Per Nicole si tratta di un traguardo ottenuto grazie all’ottima posizione conquistata nel ranking nazionale, frutto di una stagione costante e ricca di risultati. Federico, invece, ha staccato il pass il 1° novembre al Palazzetto di Arenzano, aggiudicandosi la medaglia d’oro e imponendosi in tutti gli incontri prima del limite.

La Budo Sanremo ha espresso grande soddisfazione per l’impegno e la crescita dell’intero gruppo: un percorso collettivo che sta permettendo a molti giovani atleti di raggiungere obiettivi di rilievo nel panorama nazionale.