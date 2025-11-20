“Storia di un riscatto”: al cinema Ariston di Sanremo il film sul sequestro di Giuseppe Vinci

Martedì 25 novembre al cinema teatro Ariston di Sanremo si terrà una proiezione speciale del film 'Storia di un riscatto' di Stefano OdoardI, che tratta il tema della libertà e del riscatto personale e sociale attraverso la narrazione della storia vera di Giuseppe Vinci, l’imprenditore sardo rapito dall’anonima sequestri nel 1994. Introduce Paolo Costantini esperto cinematografico.

Trailer del film

Partecipare alla proiezione di “Storia di un riscatto” significa rendere omaggio a una pagina dolorosa della nostra storia e, insieme, riflettere su ciò che significa davvero riscattarsi, come individui, come comunità, come Paese. Negli anni 80 e 90 la Sardegna viveva con il fiato sospeso. Ogni sequestro scuoteva l’isola e, con essa, la coscienza di tutta l’Italia. Oggi, dopo trent’anni, quella ferita si riapre sul grande schermo per diventare memoria, riflessione e, finalmente, catarsi e liberazione. La testimonianza di Giuseppe Vinci è un atto di liberazione collettiva, un invito a riscoprire la dignità e la forza di guardare avanti, come persone e come collettività.

Prenota Acquista il biglietto