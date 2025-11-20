Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da giovedì 20 a domenica 23 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

GIOVEDI’ 20 NOVEMBRE

SANREMO

16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)

20.30. Proiezione film documentario ‘Tra natura e quota’ sulle peculiarità e sulle criticità ambientali delle Alpi Apuane con protagonista un volto noto e amato da tutti, Giovanni Storti, grande amante della montagna e della natura. Teatro Ariston



IMPERIA



8.30-13.00. Per ‘Novembre Azzurro’, visite gratuite – prenotabili on line QUI – con gli specialisti di Asl1: un'occasione preziosa per la popolazione maschile per confrontarsi senza necessità di prenotazione. 4 ° piano dell'ospedale di Imperia



10.00-18.00. Per la XXIV Settimana della Cultura d’Impresa, iniziativa nazionale promossa da Confindustria e Museimpresa, visite guidate al Museo dell’Olivo Carlo Carli (Via Garessio 13): con l’ausilio di un’audioguida (italiano, tedesco, inglese, francese) che spiega e contestualizza ogni oggetto, reperto e attrezzo. Su prenotazione possibilità di concludere l’esperienza all’Emporio con un assaggio di olio extravergine (h 10/13-15/18)



10.30-18.30. Ultimo giorno della mostra personale di Carlo Senesi, regista e amico de 'Il Teatro dell'Albero' e del Comune di San Lorenzo al Mare, dal titolo 'Incastri Alienanti' (h 10.30/12-16/10.30). Civica Galleria d'Arte Rondò, Piazza De Amicis

12.00 & 13.00. Per ‘Teatro a Mezzogiorno’, Francesco Guccini raccontato da Eugenio Ripepi, chitarra e voce (due rappresentazioni). Foyer del Teatro Cavour (info e prenotazioni)



17.30. Rodolfo Rotondo presenta il libro 'Dettagli Preziosi' in dialogo con Gabriella Benedetti. Libreria Ragazzi



21.00. Per ‘Il Grande Racconto della Geometria’, Piergiorgio Odifreddi in La Matematica dei Greci’. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti a questo link)



VENTIMIGLIA



9.00-16.30. Mostra documentaria con un’esposizione di documenti che raccontano i legami tra l'estremo Ponente ligure e la famiglia Grimaldi in occasione della Fête du Prince – Giornata nazionale del Principato di Monaco. Sezione di Ventimiglia dell'Archivio di Stato di Imperia, Via Hanbury 12, ingresso libero



DIANO MARINA

21.00. ‘Eco nel Silenzio’, spettacolo di prosa - con regia, drammaturgia e interpretazione di Giorgia Brusco - che rilegge il mito greco per affrontare il drammatico tema della violenza contro le donne e della dipendenza affettiva messa in scena dalla compagnia ‘Hic et Nunc Teatro’. Teatro Sandro Palmieri, ingresso libero



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



10.00. Presentazione del progetto ‘I giardini incantati del Mare alla scoperta della Cymodocea nodosa' con approfondimento sulla necessità di far conoscere e tutelare la ricchezza naturalistica dell'Oasi del Nervia. Segue bio-passeggiata e pulizia della spiaggia con le scuole di Camporosso e Ventimiglia. Ritrovo all’Oasi del Nervia, incrocio via Dante Alighieri e Lungomare De Andrè



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



00.00. ‘No Finish Line Nice’: 26ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24, più volte e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 23 novembre alle ore 14), Quai des Etats-Unis (più info)



20.00. ‘Aida’: melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi con ‘Choir of the Opéra de Monte-Carlo’ con Antonio Di Matteo, Marie-Nicole Lemieux, Anna Pirozzi, Arsen Soghomonyan, Erwin Schrott, Artur Rucinski, Galia Bakalov, Vincenzo di Nocera. Regia di Davide Livermore. Grimaldi Forum, Av. Princesse Grâce 10 (più info)



20.00. ‘H#MLET, la fine di un'infanzia!’: spettacolo teatrale con Victor Duez in una versione moderna, sorprendente e brillante dell'opera di Shakespeare. Théâtre des Muses (più info)



20.00. ‘Gisèle Halimi, une farouche liberté’: spettacolo teatrale di Gisèle Halimi e Annick Cojean. Messa in scena di Léna Paugam. Théâtre Princesse Grace (più info)

20.30. Proiezione docu-film ‘Pino Daniele - Nero a metà’ in occasione del decimo anniversario della scomparsa del celebre cantautore italiano e in presenza dello storico produttore Stefano Senardi. Evento a cura della Società Dante Alighieri del Principato di Monaco. Théâtre des Variétés (più info)





VENERDI’ 21 NOVEMBRE



SANREMO



9.00-13.30. Sanremo Music Business (4ª edizione): mattinata formativa dedicata all’esplorazione del dietro le quinte del music business nell’epoca dell’intelligenza artificiale condotta da Maurilio Giordana. Evento rivolto a studenti, operatori culturali, professionisti del settore, docenti e appassionati.Teatro Ariston, inhresso libero (più info)

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



12.30. Partenza della prima regata della ‘Dragon Winter Series 2025-26’ nello spazio acqueo davanti alla città (più info)



14.00. Nell’ambito della 4ª edizione del Sanremo Music Business, Villa Music Party – Festa e Ascolto in Villa Citera 3.0, un momento aperto ai partecipanti, ai giovani del territorio e al pubblico interessato. Via Galileo Galilei, 233 (più info)



16.00. Per l‘Unitre, conferenza dal titolo ‘La balena non è un pesce. Cetacei del Mediterraneo e del Santuario Pelagos’ a cura di Gianni Manuguerra. Sala degli Specchi del Comune



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



16.00. Per ‘Corsi e Percorsi Coop’, incontro su un argomento attuale e drammatico col libro ‘L'ombra di Perseo, violenza e problemi che affliggono le donne, partendo da un mito’. Punto incontri della Coop in corso Matuzia



17.30. Nell’ambito dell’evento ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’, presentazione libro ‘Il Calvino Immaginato’ di Marino Magliani. Dialogo con lo scrittore a cura di Manuela Ormea. Ingresso laterale del teatro Ariston, ingresso gratuito



18.00. In occasione della Festa della Virgo Fidelis, Patrona dell’Arma dei Carabinieri, Santa Messa presieduta da S.E. Rev.ma Mons. Antonio Suetta, Vescovo Diocesano, accompagnata dal canto del coro ANC Ventimigliese – Sezione MOVM Fois, diretto dal M° Dario Amoroso. Santuario della Madonna della Costa



18.30. Inaugurazione esposizione dal titolo ‘Olive verdi giganti’ di Gabriele Boccacini. Galleria civica di via Palma 16 nella Pigna



19.30. Serata benefica a sostegno dell’associazione ‘Giovanna per il Madagascar’ a favore del miglioramento della struttura ‘Stella Maria’ che ospita i bambini con i piedi torti. Evento promosso dai dentisti Emanuela Gandolfo, Flavio Balestra, Silvio Emanuelli, il medico Enzo Raimondo e le volontarie Anne Tasco Lieussanes e Paola Bracco. Victory Morgana Bay



20.00. Serata dedicata alla Bagna Cauda con menu dedicato, ideato dagli chef del Villaggio dei Fiori e arricchito dallo storytelling del giornalista enogastronomico Claudio Porchia, che guiderà gli ospiti tra aneddoti, curiosità e cultura gastronomica (35 euro a persona bevande escluse). Villaggio dei Fiori, Via Tiro a Volo 3, info e prenotazioni 380 8686215



21.00. ‘Il reato di pensare’ con Paolo Crepet: spettacolo che affronta temi di libertà di pensiero, ideali, contraddizioni sociali: interrogativi contemporanei messi in scena con forza e profondità. Teatro ariston (info e acquisto biglietti a questo link)



IMPERIA



10.00-18.00. Per la XXIV Settimana della Cultura d’Impresa, iniziativa nazionale promossa da Confindustria e Museimpresa, visite guidate al Museo dell’Olivo Carlo Carli (Via Garessio 13): con l’ausilio di un’audioguida (italiano, tedesco, inglese, francese) che spiega e contestualizza ogni oggetto, reperto e attrezzo. Su prenotazione possibilità di concludere l’esperienza all’Emporio con un assaggio di olio extravergine (h 10/13-15/18)



10.30. Messa in onore della ‘Virgo Fidelis’, patrona dell’Arma dei Carabinieri, officiata da S.E. Monsignor Guglielmo Borghetti, Vescovo della Diocesi di Albenga. Partecipano le più alte Autorità civili e militari della Provincia di Imperia. Chiesa ‘Ave Maris Stella’



18.00 & 21.00. ‘Start and Go. Il teatro italiano under 35’ dedicato a Dimore Creative che presenta tre spettacoli ideati e interpretati da Pietro Cerchiello dal titolo ‘Jekyll lu Dutturi’, ‘Ecologia capitalista. Dio non fa la differenziata’ e ‘Tecniche di lavoro di gruppo. Appunti per uno schiuma party’. Il pubblico assiste agli spettacoli dal palcoscenico. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti)

21.00. Renato Donati porta in scena il monologo 'Il lago di Angela'. Casa del Popolo in via del Collegio 3 a Oneglia, Info e prenotazioni 329 4955513



21.00. Tradizionale concerto per organo dedicato alle celebrazioni di San Leonardo con protagonisti il M° Roberto Orengo ed al M° Giorgio Revelli (flauto ed organo). Musiche di Haendel, Caccini, Buxtheude, Mendelshonn, Zwart. Basilica Concattedrale di Porto Maurizio, ingresso libero



21.30. 'Un bosco sano ulula': serata all’insegna del grande jazz italiano, con tre giovani musicisti già apprezzati nel panorama nazionale: Zeno De Marco al pianoforte, Paolo Priolo al contrabbasso, Gigi Marras alla batteria. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni al 320 212 7561



BORDIGHERA



21.00. Serata dedicata al Lupo ed alla sua coesistenza con l'uomo con relatori Flavia Lopez, Rudy Valfioriti ed Alessandro Castagnino forniranno informazioni utili legate alla presenza del lupo sul nostro territorio. tra miti e progetti di conservazione e tutela. Sede CAI in corso Europa 40



TAGGIA ARMA



21.00. Presentazione libro ‘Un cane nella nebbia’, opera d'esordio di Emiliano Cordone. Serata condotta dal neodottore in scienze umanistiche Giuseppe Fasuolo. Sede della casa editrice Antea Edizioni in Via Soleri 5/B, ingresso libero



21.00. ‘Teatro a 360 gradi n. 3’: spettacolo teatrale di beneficenza (comico e drammatico) con canto e musica. In scena Lorena Bonifetto, Maria Teresa Paolino, Graziella Tufo, Marco Silvano Corradi, Gioacchino Logico, Marino Longo, Gian Piero Piombo, Annamaria Amalberti, Gianpietro Lorenzato, Angelo Del Giudice e il giovanissimo (13 anni) attore Noà Franceschelli. Presenta il giornalista Gianni Micaletto. Teatro parrocchiale di Arma



ENTROTERRA

CAMPOROSSO



20.30. Convegno contro la violenza sulle con proiezione di un cortometraggio d’impatto. Intervengono la Dott.ssa Monica Borgogno – Psicologa e psicoterapeuta, Dott.ssa Cristina Di Maio – Psicologa, Dott.ssa Ambra Del Cero – Assistente sociale del Comune di Camporosso. Evento a cura di ACEB, Centro Polivalente ‘Giovanni Falcone’, ingresso libero e gratuito



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

00.00. ‘No Finish Line Nice’: 26ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24, più volte e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 23 novembre alle ore 14), Quai des Etats-Unis (più info)



20.00. ‘H#MLET, la fine di un'infanzia!’: spettacolo teatrale con Victor Duez in una versione moderna, sorprendente e brillante dell'opera di Shakespeare. Théâtre des Muses (più info)

20.00. ‘Bonsoir Monte-Carlo – Omaggio a Joséphine Baker’: spettacolo dell'Opéra de Monte-Carlo a 50 anni dalla scomparsa di Josephine Baker. Salle des Princes del Grimaldi Forum Monaco (più info)



20.30. Monte-Carlo Jazz Festival 2025: concerto di Ibrahim Maalouf – Gabi Hartmann. Opéra Garnier Monte-Carlo, fino al 20 novembre (più info)



SABATO 22 NOVEMBRE



SANREMO

11.00 & 15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



11.30. Esibizione del gruppo Stalker Teatro che propone una performance di teatro, arte visiva e musica: un gioco emozionante adatto a tutto il pubblico, un'installazione/performance dal forte impatto visivo e musicale in Piazza Nota



12.00. Partenza della seconda regata della ‘Dragon Winter Series 2025-26’ nello spazio acqueo davanti alla città (più info)

16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



18.00. ‘Concerto galante e sinfonia di Londra’: concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo con Gabor Meszaros (fagotto). Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Joseph Haydn. Teatro Cinema Centrale (più info)

20.15. GMG Diocesana 2025: appuntamento diocesano con meditazione in canto animata dal coro ‘Giovani per Jubilmusic’ + Collegamento on line con Antonia Salzano, mamma del Beato Carlo Acutis + Momento di festa insieme + Adorazione Eucaristica e consegna del ‘segno’ da parte del nostro Vescovo Antonio. Seminario Diocesano di Sanremo in Viale Carducci 2, info giovani@diocesiventimiglia.it



21.00. ‘Il cielo d'Autunno’: primo appuntamento della rassegna ‘Le Stelle sopra la città’ dell’associazione Stellaria alla scoperta del panorama celeste autunnale con osservazione ai telescopi di alcuni degli oggetti più belli del periodo tra cui il pianeta Giove. Frazione di San Romolo, offerta libera, prenotazione obbligatoria con messaggio WhatsApp al +39 348 552 0554



IMPERIA



8.30. ‘Isteroscopia: a chi? Dove? Quando e perchè?’: convegno rivolto agli addetti ai lavori, medici, ostetriche e infermieri con la partecipazione di numerosi relatori provenienti dalle principali aziende sanitarie e ospedaliere di tutta la Liguria. Responsabile scientifico il Ddott. Pierluigi Bracco, Direttore S.C. Ostetricia e Ginecologia della Asl1. Biblioteca ‘Lagorio'

10.00. Fiera di San Leonardo - Street Food: Cucina, Mercatini, Sagra e gonfiabili al Parco Urbano San Leonardo. Stand aperti nei servizi di pranzo e cena fino alle 24.00



10.00-18.00. Per la XXIV Settimana della Cultura d’Impresa, iniziativa nazionale promossa da Confindustria e Museimpresa, visite guidate al Museo dell’Olivo Carlo Carli (Via Garessio 13): con l’ausilio di un’audioguida (italiano, tedesco, inglese, francese) che spiega e contestualizza ogni oggetto, reperto e attrezzo. Su prenotazione possibilità di concludere l’esperienza all’Emporio con un assaggio di olio extravergine (h 10/13-15/18)



11.00. Per il Club della Conversazione’, incontro con Nicolò Germano sul tema ‘La filosofia alla prova del dialogo ’. Bar 11, Piazza del Amici 11



15.00-19.00. Mostra-vendita dei lavori di ricamo, di cucito e maglia eseguiti dalle volontarie del laboratorio AIFO Imperia di Cristo Re a sostegno del progetto prioritario ‘Salute per tutti e senza barriere in Monzambico’. Cinema Parrocchiale, via Trento 11, anche domani



18.00 & 21.00. ‘Start and Go. Il teatro italiano under 35’ dedicato a Dimore Creative che presenta tre spettacoli ideati e interpretati da Pietro Cerchiello dal titolo ‘Jekyll lu Dutturi’, ‘Ecologia capitalista. Dio non fa la differenziata’ e ‘Tecniche di lavoro di gruppo. Appunti per uno schiuma party’. Il pubblico assiste agli spettacoli dal palcoscenico. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti)



VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



10.00. Inaugurazione di due nuove ambulanze, una pediatrica e una di rianimazione, della Croce Verde Intemelia con la benedizione dei mezzi impartita da S.E. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo. Piazza XX Settembre



15.30. Inaugurazione mostra di pittura 'Tempo ciclico' di Donatella Perno alla presenza della dott.ssa Serena Calcopietro, Assessore alla Cultura della città di Ventimiglia, e della dott.ssa Daniela Gandolfi, Conservatrice del MAR. Museo Civico Archeologico 'Girolamo Rossi', Via Verdi 41



VALLECROSIA



15.00. ‘Domenica in Famiglia’: un pomeriggio di grande festa per tutti con tuffi, salti e risate con i divertentissimi gonfiabili (per i bambini) + avvincente Torneo di Bey Blade (per i ragazzi) + una golosa e competitiva Gara di Torte (per le mamme). Oratorio Don Bosco, Via Colonnello Aprosio 433



BORDIGHERA



8.30. ‘I grandi castagni di Gordale’: escursione nei boschi di Castelvittorio e Pigna accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (evento gratuito offerto dall’associazione Groo). Ritrovo presso la stazione dei treni di Bordighera oppure alle ore 9.00 a Pigna davanti al bar Desir de Roy, info 327 0824866 (più info)



15.30. Visite guidate in Villa Mariani con possibilità di ammirare alcune sculture di Paolo Troubetzkoy (1866-1938) facenti parte della collezione personale di Pompeo Mariani, suo amico e grande estimatore delle sue opere. Ai visitatori verranno illustrati altri suoi capolavori presenti in importanti musei e private collezioni. Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, info e prenotazioni al 347 2364922



17.00-19.00. Mostra collettiva di pittura dal titolo ‘Donnamore’. Sede dell'Unione Culturale Democratica di Bordighera, in via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 novembre



SANTO STEFANO AL MARE



17.00. Autunno Culturale 2025: presentazione libro ‘Ho ancora spazio nel mio cuore’ di Vittoria Poggi. Sala polivalente del Comune, ingresso libero



DIANO MARINA



16.00. Per le ‘Giornate Culturali della Communitas Diani 2025’ organizzate dalla Communitas Diani, presentazione della nuova Rivista della Communitas Diani - anno XLVIII – 2025. Sala Consiliare del Comune, ingresso libero



CERVO



17.00. Per ‘Cervo blu d’Inchiostro’, ‘Le origini italiane del teatro argentino’: incontro con Sergio Colella, già Dirigente Mae in Argentina, Cile, Uruguay e Venezuela, ricercatore presso Universad Complutense di Madrid. Modera l’incontro Stefania Sandra, vicepreside del Liceo Cassini di Sanremo. Intermezzi musicali a cura del Liceo Musicale Cassini di Sanremo. Castello dei Clavesana, ingresso libero



ENTROTERRA

BADALUCCO

14.00-17.00. Kids Tour, programma itinerante dell'AS Monaco con: Bersaglio gigante gonfiabile; incontro con la mascotte Bouba; Quiz sull'AS Monaco; Immersione nel cuore dello Stadio Louis-II grazie ai visori di realtà virtuale; Partite di FC 26 su Playstation 5. Campo Comunale (più info)



CAMPOROSSO



16.30. Per la rassegna letteraria ‘Camporosso tra le righe’ (3ª edizione), presentazione libro ‘Velluto grigio’ di Silvana Roselli. Sala Saredi del Palazzo Comunale, ingresso libero



DIANO CASTELLO



21.00. Per la stagione 2025/26 di teatro amatoriale dedicata alle compagnie affiliate Fita della Provincia di Imperia, commedia messa in scena dalla compagnia Riemughe Surve DI Montalto – Carpasio dal titolo ‘Carmen, Oh Carmen’ di Silvana Bianchi. Con Eleonora Romandetto, Patrizia Balest, Silvana Bianchi, Dina Brezzo, Bianca Orengo, Enza Aschero, Nives Bianchi, Gianna Orengo’. Teatro Concordia (info e prenotazioni a questo link)

PIEVE DI TECO

21.00. Spettacolo teatrale di Giorgio Scaramuzzino dal titolo ‘Mia’. Maschi violenti, donne violate (15 euro). Teatro Salvini, ingresso libero (più info)



PIGNA



9.00. ‘I grandi castagni di Gordale’: escursione nei boschi di Castelvittorio e Pigna accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (evento gratuito offerto dall’associazione Groo). Ritrovo presso la stazione dei treni di Bordighera oppure alle ore 9.00 a Pigna davanti al bar Desir de Roy, info 327 0824866 (più info)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VALLEBONA

10.00-17.00. Primo di 4 incontri sulla comunicazione Nonviolenta (CNV) a cura dell'associazione pedagogica Steineriana in collaborazione con Chiara Bertalotto dell'associazione Terra e Pace. Locali dell'asilo Bimbi Felici, Via del Municipio 4, info 349 8634171 (Loredana)



FRANCIA

CANNES



15.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)



MONACO



00.00. ‘No Finish Line Nice’: 26ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24, più volte e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati (termine manifestazione il 23 novembre alle ore 14), Quai des Etats-Unis (più info)



9.00-18.00. ‘AI Monaco’ (2ª edizione): conferenza gratuita dedicata all'IA, mettendo in evidenza i legami tra innovazione tecnologica, sfide sociali e sviluppo responsabile (in lingua inglese). Centre de Conférences - One Monte-Carlo, piazza del Casinò 1 (più info)

20.00. ‘H#MLET, la fine di un'infanzia!’: spettacolo teatrale con Victor Duez in una versione moderna, sorprendente e brillante dell'opera di Shakespeare. Théâtre des Muses (più info)

20.00. ‘Aida’: melodramma in quattro atti di Giuseppe Verdi con ‘Choir of the Opéra de Monte-Carlo’ con Antonio Di Matteo, Marie-Nicole Lemieux, Anna Pirozzi, Arsen Soghomonyan, Erwin Schrott, Artur Rucinski, Galia Bakalov, Vincenzo di Nocera. Regia di Davide Livermore. Grimaldi Forum, Av. Princesse Grâce 10 (più info)



20.30. Monte-Carlo Jazz Festival 2025: concerto di Deluxe – Stanley Clarke. Opéra Garnier Monte-Carlo, fino al 20 novembre (più info)

NICE



17.00. ‘Atrapasueños’: spettacolo di teatro e circo ispirato alle leggende e alle divinità dei nativi americani. Espace Magnan, rue Louis de Coppet 31 (più info)

20.00. ‘Chansons de Paris’: operetta scintillante in cui amore e festa si intrecciano nei vicoli di Montmartre nel cuore della Belle Époque. Opéra Nice Côte d'Azur, rue Saint-François de Paule 4/6 (più info)





DOMENICA 23 NOVEMBRE

SANREMO



10.00 & 16.00. 1° Simposio Nazionale di Studi Metapolitici sul tema ‘Sanremo crocevia tra politica e metapolitica’: confronto di carattere multidisciplinare tra studiosi di varie provenienze e di differenti impostazioni intellettuali: antropologi, filosofi, giuristi, storici, letterati. Evento a cura dell’Istituto Internazionale di Metapolitica ‘Joseph de Maistre’. Palazzo Roverizio (2 sessioni, h 10/13-1/19), ingresso libero e gratuito

12.00. Partenza della terza regata della ‘Dragon Winter Series 2025-26’ nello spazio acqueo davanti alla città (più info)

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00-19.00. Mostra audiovisiva dal titolo ‘Alfredo e Libereso, amici per natura. Intrecci di vita’ con omaggio a due importanti personalità del nostro Ponente, il fotografo e storico locale Alfredo Moreschi e Libereso Gugliemi, botanico (il famoso ’giardiniere di Calvino’). Ingresso laterale del teatro Ariston (aperta da mercoledì a domenica fino al 14 dicembre)



17.00, 18.00 & 21.00. ‘Assolto o colpevole’: spettacolo allestito dal gruppo ‘Donatori di Teatro’ a cura di Enrico Cenderelli (tre rappresentazioni con intero incasso devoluto in beneficenza). Federazione Operaia in via Corradi 47, necessaria prenotazione ai numeri 333 6155989 e 342 7228315

20.00. Terza selezione del concorso canoro ‘Cantainverno 25’. Presentano Alex Penna e Salvatore Stella in rappresentanza del Festival Story e Sanremo Clonati. ‘Il Porto Vecchio’ trattoria e pizzeria in via Nino Bixio 55



IMPERIA



9.00-19.00. Mostra-vendita dei lavori di ricamo, di cucito e maglia eseguiti dalle volontarie del laboratorio AIFO Imperia di Cristo Re a sostegno del progetto prioritario ‘Salute per tutti e senza barriere in Monzambico’. Cinema Parrocchiale, via Trento 11 (h 9/12.30-15/19)

10.00. Fiera di San Leonardo - Street Food: Cucina, Mercatini, Sagra e gonfiabili al Parco Urbano San Leonardo. Stand aperti nei servizi di pranzo e cena fino alle 24.00



17.15. ‘Prosit arci matto Joan Brera’: spettacolo teatrale sulla vita del giornalista sportivo Gianni Brera, di e con Mirco Bonomi del Teatro dell'Ortica di Genova. Teatro dell’Attrito, info e prenotazioni 329 4955513



17.30 & 21.00. ‘Start and Go. Il teatro italiano under 35’ dedicato a Dimore Creative che presenta tre spettacoli ideati e interpretati da Pietro Cerchiello dal titolo ‘Jekyll lu Dutturi’, ‘Ecologia capitalista. Dio non fa la differenziata’ e ‘Tecniche di lavoro di gruppo. Appunti per uno schiuma party’. Il pubblico assiste agli spettacoli dal palcoscenico. Teatro Cavour (info e acquisto biglietti)



VENTIMIGLIA



16.00. In occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, ‘Poeti e scrittori maledetti dove va l’amore perduto in a. Merini, O. Fallaci, C. Bukowski’: reading teatrale di Fabio Bosco, Fulvia Roggero e Silvia Villa. Voce e arpa Elena Mazzullo. Regia di Silvia Villa. A cura servizi sociali comune di Ventimiglia - ass. Terra di Ponente - Fidapa. Teatro comunale, ingresso libero



BORDIGHERA



15.30. Visite guidate in Villa Mariani con possibilità di ammirare alcune sculture di Paolo Troubetzkoy (1866-1938) facenti parte della collezione personale di Pompeo Mariani, suo amico e grande estimatore delle sue opere. Ai visitatori verranno illustrati altri suoi capolavori presenti in importanti musei e private collezioni. Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, info e prenotazioni al 347 2364922



17.00-19.00. Mostra collettiva di pittura dal titolo ‘Donnamore’. Sede dell'Unione Culturale Democratica di Bordighera, in via al Mercato 8, ingresso libero, fino al 29 novembre



TAGGIA ARMA



10.00. Per la Festa di S. Cecilia, esibizione della Banda Pasquale Anfossi. Basilica SS. Giacomo e Filippo



15.15. Per la rassegna ‘Angelo lo Faro’ (3ª edizione), commedia messa in scena dagli attori della compagnia i Nasciui pe rie di Ospedaletti con dal titolo ‘A fin du mundu’. Teatro parrocchiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso a offerta libera



SAN LORENZO AL MARE

18.00. Per la rassegna teatrale ‘D’Autunno… l’Albero! 2025’, nella Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne ‘Rime e canzoni per l’eliminazione della violenza contro le donne’ con la cantautrice Lobina (15 euro). Sala Teatro Samuel Beckett, vicolo Vignasse 1, info e prenotazioni 333 7679409 (più info)

ENTROTERRA

CAMPOROSSO



18.30. Concerto dell'OpenOrchestra diretta da, M° Marco Reghezza con musiche di Shostakovich, Puccini, Saint-Saens, Reghezza, Cebic, Mihovilic, Mussorgsky, Mauri, Mozart, Fauré, Grieg, Elgar. Centro Polivalente G. Falcone, ingresso gratuito



CIVEZZA



16.30. ‘Civezza per le Donne’: spettacolo che affronta il delicato tema della violenza sulle Donne attraverso una serie di monologhi, poesie e canzoni. Forum Ricca, ingresso libero



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



ROCCHETTA NERVINA



12.30. Pranzo di beneficenza in memoria di Enrica Nasi per aiutare le famiglie della zona intemelia che si trovano in difficoltà. Iniziativa proposta dal gruppo ‘Amici per...Enrica’ della Caritas Intemelia Odv con ricavato devoluto alla Caritas Intemelia. Ristorante Rio del Mulino, in via Provinciale, info e prenotazioni 366 4438040



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CANNES



11.00. Festival de Danse Cannes 2025: 25esima edizione del Festival Internazionale di Danza contemporanea. Evento biennale con un'ampia scelta di prime mondiali, prime francesi e talenti emergenti. Luoghi vari, fino al 7 dicembre (il programma)



MONACO



00.00-14.00. ‘No Finish Line Nice’: ultimo giorno della 26ª edizione della gara di beneficenza nata a Monaco nel 1999. Si tratta di correre o camminare su un circuito di circa 1.000 metri, aperto 24/24, più volte e quanti chilometri si desidera. Evento a favore dei bambini svantaggiati. Quai des Etats-Unis (più info)



9.00-17.00. ‘Beking Monaco 2025’: giornata di festa per celebrare il ciclismo. Partenza da Port Hercule (più info)



16.30. ‘H#MLET, la fine di un'infanzia!’: spettacolo teatrale con Victor Duez in una versione moderna, sorprendente e brillante dell'opera di Shakespeare. Théâtre des Muses (più info)



20.30. Monte-Carlo Jazz Festival 2025: concerto dell’Harlem Gospel Choir. Opéra Garnier Monte-Carlo, fino al 20 novembre (più info)

NICE



9.00-19.00. SummEAT Fest (2ª edizione): evento che riunisce chef rinomati, ristoratori, albergatori ed esperti del settore attorno a 5 conferenze, 10 workshop e numerose animazioni gourmet aperte a tutti. Castello di Crémat (più info)





