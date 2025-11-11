Seminario di Sanremo: GMG Diocesana in collegamento con la mamma di San Carlo Acutis

“Voi date testimonianza, perché siete con me” (Gv 15,27): con queste parole del Vangelo, la Chiesa di Ventimiglia – San Remo invita tutti i giovani alla GMG Diocesana 2025, un appuntamento speciale che si terrà sabato 22 novembre a partire dalle ore 20.15 presso il Seminario Diocesano di Sanremo, in Viale Carducci 2.

Sarà una serata intensa, ricca di spiritualità, emozioni e condivisione, pensata per vivere insieme la gioia del Vangelo e prepararsi al Giubileo dei Giovani 2025 sotto il motto “Peregrinantes in Spem” – Pellegrini nella Speranza.

L’incontro si aprirà con una meditazione in canto animata dal coro “Giovani per Jubilmusic”, che accompagnerà i presenti in un momento di riflessione musicale e preghiera. A seguire, uno dei momenti più attesi sarà il collegamento online con Antonia Salzano, mamma del Beato Carlo Acutis, testimone di una fede vissuta con semplicità e profondità, capace di parlare al cuore dei giovani.

La serata proseguirà con un momento di festa, occasione per rafforzare i legami di amicizia e comunità tra i partecipanti, e culminerà con l’Adorazione Eucaristica, durante la quale il Vescovo Antonio consegnerà il “segno” della GMG, simbolo del cammino condiviso verso il Giubileo.

La GMG Diocesana 2025 si conferma così un’occasione preziosa per i giovani della diocesi di Ventimiglia – San Remo: un tempo di incontro, di ascolto e di testimonianza, dove la fede si fa esperienza viva e condivisa. L’invito è aperto a tutti i ragazzi e ragazze che desiderano mettersi in cammino, con entusiasmo e speranza, verso un futuro illuminato dalla presenza di Cristo.

Per ulteriori informazioni e per partecipare all’evento, è possibile contattare l’organizzazione all’indirizzo email: giovani@diocesiventimiglia.it