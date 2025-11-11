 / Eventi

Eventi | 11 novembre 2025, 09:25

Sanremo: Stefano Fresi al Casinò con "Dioggene"

Appuntamento per domenica 16 novembre ore 21.00

Dopo il successo dell’inaugurazione con Ezio Greggio la stagione teatrale del Casinò di Sanremo prosegue con un professionista del Grande e Piccolo schermo che si ripropone in maniera originale per il teatro: Stefano Fresi in “Dioggene,” domenica 16 novembre ore 21.00.

 Stefano Fresi, personalità ecclettica del cinema italiano si è fatto apprezzare per le sue intense interpretazioni in pellicole come  Romanzo criminale (2005), Riprendimi (2008) e Smetto quando voglio (2014), per cui ha ricevuto la candidatura al David di Donatello come migliore attore non protagonista.

Appare anche in Ogni maledetto Natale, Noi e la Giulia di Edoardo Leo, La prima volta di mia figlia di Riccardo Rossi, Solo per il weekend e L'età dell'oro di Emanuela Piovano. Farà poi parte del cast del film di Fausto Brizzi Forever Young (2016). Affiancherà Luca Argentero in Al posto tuo di Max Croci e parteciperà ai nuovi due capitoli del fortunato film di Sydney Sibilia Smetto quando voglio: Smetto quando voglio - Reloaded e Revolution. Tra le più recenti interpretazioni troviamo C'è tempo, Il regno, Figli, War - La guerra desiderata e Tutti a bordo, Ma che ti dice il cervello. Nel 2024 è protagonista della serie Kostas.  Come compositore, è autore delle colonne sonore di cortometraggi (L'amore non esiste, Dead Man in Love), serie tv (La linea d'ombra) e film (Visions, Bolgia totale).

Domenica 16 novembre ore 21.00 - Teatro Stabile d’Abruzzo, Stefano Francioni Produzioni, Argot Produzioni presentano STEFANO FRESI in  DIOGGENE
scritto da  Giacomo Battiato
Regia: Giacomo Battiato
Musiche: Germano Mazzocchetti
Scultore: Oscar Aciar
Decoratore: Bartolomeo Gobbo
Costumi: Valentina Monticelli
Light designer: Marco Palmieri Foto: Chiara Calabrò 

Nel primo quadro, HISTORIA DE ODDI, BIFOLCHO, Nemesio interpreta un proprio testo, scritto in autentico volgare duecentesco. È la storia di un contadino toscano che ha partecipato alla tremendissima battaglia di Montaperti in cui Siena e Firenze si sono scontrate.

Nel secondo quadro, L’ATTORE E IL BUON DIO, troviamo Nemesio nel suo camerino, mentre si veste, apprestandosi ad andare in scena. Ma non è dello spettacolo che ci parla, bensì della appena avvenuta rottura violenta con la moglie, tra pianti, grida e insulti.

Nel terzo quadro, ER CANE DE VIA DER FOSSO D’A MAIJANA, troviamo Nemesio che vive felice in un bidone dell’immondizia. Ha lasciato tutto, la sua professione e la sua vecchia vita. Ha deciso, come il filosofo greco Diogene, di rifiutare ogni ambizione e possesso per essere libero di parlare del vero senso della vita.         

Biglietti

  • Platea Primo settore € 25,00
  • Abbonamento € 150 a  sette spettacoli
  • Platea secondo settore € 20.00 
  • Abbonamento €120 sette spettacoli
  • Galleria € 15.00
  • Abbonamento € 90 sette spettacoli
  • Gruppo di 10 studenti con insegnante costo del biglietto in galleria € 5. (superiori a 10 € 4).
  • Persone fragile con accompagnatore sconto del 50% ad entrambi.
  • Associazioni con elenco dei soci presentato dal Presidente € 5 di sconto su abbonamenti. Compagnie teatrali con elenco portato dal rappresentante € 5 di sconto su abbonamenti.
  • gli eventi sono in vendita online sul sito:
  • https://www.boxol.it/casinosanremo 
  • https://www.boxol.it/CasinoSanremo/it/event/dioggene/576297

Biglietteria

Servizio di Biglietteria presso botteghino del Teatro nei giorni: - martedì, giovedì, venerdì sabato, dalle ore 16.00 alle ore 20.00. tutti i giorni, sino al 31  ottobre 2024  dalle h 16.00 alle 20.00 - nei giorni degli spettacoli previsti in stagione, dall’h 16.00 alle 21.00.

Servizio di prevendita: Compagnia Teatro Dell’albero Biglietteria presso Porta Teatro Casinò di Sanremo tel 0184 595273 (negli orari indicati) Prenotazione libera cell. 347 7302028 e cell 333 7679409 whatsapp.

Emal info@ilteatrodellalbero.it    www.casinosanremo.it

La stagione teatrale riprende a gennaio il 2026.

Domenica 11 Gennaio 2026 ore 21.00 Cesare Bocci e Vittoria Belvedere interpretano: "Indovina chi viene a cena". E’ stato anticipato a sabato 24 gennaio lo spettacolo con Giampaolo Morelli propone: "Le Scomode verità e tre storie vere".

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium