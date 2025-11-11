Sanremo, ai Martedì Letterari Marco Panella racconta l’amore tra Guglielmo Marconi e la sua nave “Elettra” (Foto)

Un viaggio tra scienza, passione e mare ha animato il pomeriggio di oggi al Casinò di Sanremo. Nell’ambito dei “Martedì Letterari”, il giornalista Marco Panella ha presentato il suo libro “Io sono Elettra – Storia d’amore tra Guglielmo Marconi e la sua nave Elettra” (Rai Libri), un’opera che intreccia la vita del grande inventore con quella del panfilo che ne accompagnò le più importanti scoperte.

L’incontro, organizzato in collaborazione con l’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, ha visto la partecipazione dell’ammiraglio Pierluigi Rosati, presidente nazionale dell’associazione, e si è aperto con un momento musicale curato dai maestri Emiliano Leonardi e Iolyzaveta Pluzhko, protagonisti del Festival della Chitarra Classica.

Nel suo intervento, Panella ha ripercorso le tappe principali della storia d’amore tra Marconi e la sua “Elettra”, definita “la nave più affascinante della scienza”. Il libro racconta l’uomo oltre l’inventore, tra passioni, viaggi e innovazioni che hanno cambiato il mondo. “Dietro l’ingegno di Marconi – ha spiegato Panella – c’era una costante ricerca di libertà, che trovava nel mare la sua dimensione più autentica”.

Con “Io sono Elettra”, il giornalista romano, classe 1963, aggiunge un nuovo capitolo alla sua produzione dedicata alla memoria culturale italiana. Autore di saggi, racconti e romanzi, Panella è noto anche per i suoi studi sulla storia del costume e sul rapporto tra tecnologia ed etica contemporanea.

Il prossimo appuntamento con i Martedì Letterari è fissato per martedì 18 novembre, sempre alle 16.30: ospiti il professor Alfonso Celotto, che presenterà “Indissolubile” (Mondadori), e l’avvocata Giulia Guerrini, autrice del romanzo “Il Rosso e il Viola” (Mondadori). L’ingresso, come sempre, è libero fino a esaurimento dei posti.