Ferrari Oro: non solo compro oro. L'eccellenza affidabile e certificata per i tuoi preziosi

Genova, Sanremo, Ventimiglia, Vallecrosia – In un mercato in continua evoluzione, l'importanza di affidarsi a professionisti di comprovata esperienza e affidabilità è cruciale, specialmente quando si tratta di oro e metalli preziosi. Il Gruppo Ferrari Oro, con il suo marchio CASH&GOLD, si è affermato come il leader indiscusso nel settore in Liguria e nel Nord Italia, non solo per il servizio di compro oro, ma per un'offerta completa e di altissimo livello.

Con oltre 10 punti vendita strategicamente posizionati tra Genova, Sanremo, Ventimiglia e Vallecrosia, CASH&GOLD ha ampliato il suo core business per diventare un vero e proprio polo di riferimento per i beni di lusso e l'investimento. Oggi l'offerta spazia ben oltre il ritiro di oro usato, includendo la vendita di gioielli nuovi e rigenerati, orologi preziosi e di prestigio, fino ad arrivare ai diamanti blisterati certificati da investimento, lingotti e monete d'oro. Il Gruppo Ferrari Oro è inoltre iscritto nell'elenco degli Operatori Professionali in Oro, un'ulteriore garanzia della sua serietà e competenza.

La tecnologia incontra la fiducia: l'analisi non distruttiva

Prima di recarsi in negozio, chiunque può effettuare una rapida verifica preliminare a casa: utilizzare una calamita per assicurarsi che il metallo non sia attratto o una lente per ispezionare il marchio che ne attesti l'autenticità.

L'affidabilità di CASH&GOLD si fonda sulla massima trasparenza e sull'impiego di tecnologie all'avanguardia per la valutazione dei tuoi preziosi. Una volta in negozio, il tuo oro sarà sottoposto a una serie di controlli incrociati: si inizia con la tradizionale ma efficace prova del "liquido" (acido) per una prima determinazione della caratura. Successivamente, per garantire la quotazione più alta e precisa, il Gruppo Ferrari Oro si avvale di un metodo di analisi non distruttivo che utilizza sofisticate tecnologie XRF (Fluorescenza a Raggi X).

Questa metodologia di ultima generazione, disponibile nei laboratori Ferrari Oro, permette di separare con precisione il metallo puro dai metalli non nobili, determinando l'esatta caratura senza danneggiare in alcun modo il tuo oggetto. L'impiego di questi macchinari e la competenza di periti gemmologi (per la valutazione dei diamanti basata sulle 4 C: Carato, Colore, Taglio e Purezza) rendono CASH&GOLD uno degli operatori più affidabili e competitivi sul mercato.

Affidarsi a CASH&GOLD significa avere la certezza di:

Valutazioni Oggettive e Massime: Grazie all'analisi XRF e alla quotazione aggiornata in tempo reale.

Massima Trasparenza: Ogni fase della valutazione è chiara e comprensibile.

Pagamento Immediato: Liquidazione rapida alla chiusura dell'affare.

Servizi di Investimento Certificati: Oro da investimento con documentazione LBMA e diamanti certificati.

Per comprendere nel dettaglio le procedure di ritiro dell'oro che assicurano la tua tranquillità e la migliore valutazione, ti invitiamo a consultare il video esplicativo Vediamoci Chiaro (TV2000) Compro oro, le regole della compravendita.

Per maggiori informazioni sui servizi di compravendita, sulle opportunità di investimento e per scoprire il punto vendita più vicino, visita il sito ufficiale di Ferrari Oro.