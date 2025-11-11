Sanremo: tutto pronto per il potenziamento dei servizi di deratizzazione e dei lavaggi di marciapiedi e piazze

“Abbiamo previsto un incremento delle risorse da destinare al rafforzamento dei servizi già attivi per migliorare il decoro e l’igiene della città: le attività di intervento verranno svolte con particolare attenzione nelle aree più sensibili e nei punti in cui si registrano maggiori criticità”.

Così l’assessore all’ambiente Ester Moscato annuncia i prossimi interventi che prenderanno il via a metà novembre e che verranno completati entro il 31 dicembre.

Tale potenziamento riguarda l’infestazione di topi che interessa il territorio comunale: sarà rafforzato il servizio di derattizzazione con l’incremento delle trappole ecologiche per la cattura dei roditori sinantropici.

Il sistema, già in atto in 15 postazioni sul territorio, verrà quindi potenziato unitamente agli altri metodi applicati per la gestione di questa problematica.

Inoltre, è previsto l’incremento delle attività di sfalcio stradale e degli interventi di lavaggio marciapiedi e piazze.

La programmazione di queste operazioni è in corso e sarà redatta sulla base delle segnalazioni dei cittadini ricevute tramite lo sportello URP, nonché dei sopralluoghi effettuati dal personale dell’ente, di concerto con il gestore Amaie Energia e Servizi srl.