Sanremo: pubblicati gli avvisi per la co-progettazione dei bandi “Centro Famiglia” e “Educare in Comune”

Il Comune di Sanremo ha pubblicato due avvisi per la co-progettazione di altrettanti bandi: Centro Famiglia ed Educare in Comune. La finalità è quella di costruire sul territorio una solida rete tra servizi per incrementare le risorse in campo, arricchendo la qualità degli interventi e delle attività relative alle politiche giovanili e ai minori.

Per il Bando “Centro Famiglia”, in questa fase di avvio e co-progettazione, l’Amministrazione ha messo a disposizione 40.000 euro. È richiesta, inoltre, una quota di co-finanziamento da parte degli ETS partecipanti, che verrà definita durante i tavoli di concertazione. La durata prevista per il progetto è di otto mesi, con termine fissato per il 31 luglio 2026, con la possibilità di proseguire la collaborazione.

“L'obiettivo principale è costruire una solida rete di servizi sul territorio, promuovendo una cultura della cura e della solidarietà, fornendo un servizio innovativo di prossimità – dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara - Il Centro per la Famiglia diventerà un luogo fisico aperto, progettato per intercettare i bisogni delle famiglie e offrire risposte flessibili”.

Le azioni progettuali si svolgeranno in modalità diffusa su tutto il territorio dell'Ambito Sociale 2 sanremese, con particolare riferimento alle sedi già individuate a Sanremo (Via Roma 136/138) e Taggia (Via San Francesco 203).

Le attività da co-progettare includono:

Avviare il centro come luogo di accoglienza con professionisti sociali e sanitari.

Creare la messa in rete dei servizi esistenti per minori e giovani.

Orientare le famiglie verso le prestazioni sociali e socio-sanitarie disponibili.

Realizzare scambi intergenerazionali, valorizzando l'invecchiamento attivo.

Organizzare eventi formativi e informativi.

Sviluppare azioni di contrasto alla povertà educativa e di prevenzione.

Possono partecipare alla selezione gli Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS (Registro Unico Nazione degli Enti del Terzo Settore) da almeno sei mesi. Sono incluse specifiche categorie come: Società cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale e Fondazioni e altri enti privati senza scopo di lucro. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro le ore 10 del 24 novembre 2025.

Il bando è pubblicato sul sito web del Comune di Sanremo (www.comune.sanremo.im.it) nella sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e contratti) e si trova al seguente link https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/archivio105_procedure-dal-01012024_0_52351_984_1.html

Il Bando “Educare in Comune”, invece, è specificamente rivolto alla realizzazione di servizi, attività e interventi in favore dei bambini e delle bambine nella fascia d'età 0-6 anni e delle loro famiglie. Il progetto nasce dal finanziamento ministeriale di 350.000 euro ottenuto dal Comune nel 2024 per la proposta "Sanremo Comunità Educante: la città dei bambini". Per questa fase di co-progettazione, l'Amministrazione ma messo a disposizione 215.000 euro.

Il bando è pubblicato sul sito web del Comune (www.comune.sanremo.im.it) nella sezione Amministrazione Trasparente (Bandi di gara e Contratti) e si trova al seguente link: https://trasparenza.comune.sanremo.im.it/archivio105_procedure-dal-01012024_0_52346_984_1.html

“In questo caso la finalità è quella di costruire una rete tra servizi sociali, sanitari, Scuole di Prima Infanzia, Nidi ed Enti del Terzo Settore – spiega Fulvio Fellegara - Parte centrale del progetto sarà la creazione di un nuovo luogo di prossimità presso i locali comunali di Via Roma 136/138, che verrà allestito con arredi e attrezzature dedicate”.

Le azioni da co-progettare riguardano:

Interventi a supporto della genitorialità (sportelli di ascolto, consulenza, corsi).

Laboratori espressivi, musicali, artistici e scientifici rivolti a bambini (0-3 e 3-6 anni) e genitori.

Momenti formativi per gli operatori dei servizi educativi e scolastici.

Attività a contatto con la natura, come la realizzazione di un orto didattico cittadino e passeggiate guidate.

Creazione di gruppi di genitori per l'analisi dei bisogni e il confronto.

Il progetto, che avrà una durata complessiva fino al 3 agosto 2026, prevede anche una "Valutazione d'impatto" che sarà curata dall'Università di Genova. L'avviso è aperto agli Enti del Terzo Settore (come Società cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Fondazioni) iscritti al RUNTS da almeno sei mesi. È richiesta un'adeguata esperienza con la fascia d'età 0-6 anni e la disponibilità a un co-finanziamento.